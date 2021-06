(LĐ online) - Sáng 11/6, tại Trung đoàn Bộ binh 994 (huyện Đức Trọng) đã diễn ra Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2021.

Đại diện chiến sĩ mới tuyên thệ 10 lời thế Quân nhân

Đại tá Vi Thanh Minh – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng thủ trưởng các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật đã tham dự.

Năm 2021, Trung đoàn Bộ binh 994 được Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới. Mặc dù việc huấn luyện diễn ra trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid – 19, nhưng công tác huấn luyện vẫn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, việc phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt và tuyệt đối an toàn. Đội ngũ cán bộ huấn luyện của Trung đoàn Bộ binh 994 đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình công tác theo kế hoạch đề ra. Trong đó, nội dung huấn luyện và kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ (đánh thuốc nổ, bắn súng AK, ném lựu đạn thật) đạt kết quả khá và giỏi, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Kết quả kiểm tra cuối khóa huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% - 80% đạt khá, giỏi. Qua thời gian huấn luyện, chiến sĩ mới đã học tập phong cách của người quân nhân trong môi trường quân đội. Đây là cơ sở quan trọng để các chiến sĩ mới vận dụng vào quá trình sẵn sàng chiến đấu, học tập và công tác sau này.

Nghi thức trao vũ khí cho chiến sĩ mới

Phát biểu tại lễ Tuyên thệ, đại tá Vi Thanh Minh thay mặt lãnh đạo Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 994 đã tổ chức quản lý, giáo dục, huấn luyện và sự giúp đỡ của các đơn vị, địa phương giao quân để đạt được kết quả cao nhất trong đợt huấn luyện chiến sĩ mới. Đại tá Vi Thanh Minh cũng yêu cầu các chiến sĩ mới, sau Lễ tuyên thệ, khi được biên chế về các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục học tập, tu dưỡng rèn luyện về mọi mặt, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực của người quân nhân cách mạng; chấp hành thật nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, luôn sẵn sàng nhận và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Một số chiến sĩ mới được cử đi đào tạo tại các trường trong Quân đội cần xác định rõ nhiệm vụ, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trở thành cán bộ phục vụ trong Quân đội lâu dài.

N. NGÀ – H. THẮM