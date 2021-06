Quyết tâm cao hơn, nỗ lực nhiều hơn và hành động quyết liệt để ngăn chặn đại dịch COVID-19

Trong thời gian vừa qua, tổng hợp các biện pháp đã thực hiện cho thấy tỉnh Lâm Đồng thực hiện khá linh hoạt, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ và luôn ở trong trạng thái “chống dịch như chống giặc” với mức độ sẵn sàng cao, quyết liệt ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Lâm Đồng đã kích hoạt tất cả các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất để ngăn chặn mọi nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập. Nhờ vậy, mặc dù dịch bệnh đang bùng phát rất mạnh tại nhiều địa phương khác trên cả nước nhưng Lâm Đồng vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình; đồng thời vẫn tập trung phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh, an dân và an toàn.

Tuy nhiên, cuộc chiến phòng, chống, ngăn chặn đại dịch COVID-19 đang ở trong giai đoạn cam go, nguy hiểm nhất. Diễn biến của dịch bệnh rất nhanh, rất khó lường do xuất hiện những chủng vi-rut mới, đặc biệt đã xâm nhập vào các khu công nghiệp ở các địa phương với tốc độ lây lan rất nhanh. Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất cao. Vì vậy, Tỉnh ủy đã yêu cầu các đảng đoàn, Ban cán sự Đảng; các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và các địa phương trong tỉnh cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; đồng thời phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt, khẩn trương với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong tình hình mới phải thần tốc và hiệu quả. Không hốt hoảng, hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh, dẫn đến những quyết định không chính xác, không phù hợp với diễn biến tình hình thực tế; đặt mục tiêu chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của người dân lên trên hết để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện mục tiêu kép.

Căn cứ vào nhiệm vụ, thẩm quyền được giao thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, lĩnh vực được phân công.

Căn cứ vào tình hình, diễn biến của dịch bệnh, phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt, quyết đoán để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích; nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lơ là, thực hiện chưa tốt, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Chỉ đạo tuyên truyền kịp thời, chính xác, hiệu quả về công tác phòng, chống dịch bệnh, tránh đưa thông tin thụ động, một chiều, phải đánh giá khách quan, trung thực để Nhân dân biết về tình hình dịch bệnh, các biện pháp, trách nhiệm phòng, chống dịch; truyền cảm hứng để Nhân dân thêm tin tưởng, ủng hộ và tích cực hợp tác, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

TS