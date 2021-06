Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

(LĐ online) - Chiều 15/6, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và đề xuất kiến nghị nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2021.

Buổi làm việc do đồng chí đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện các Quyết định của Tỉnh uỷ, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã được kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định ngay từ đầu nhiệm kỳ theo Quy chế đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ và quan hệ công tác của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết của Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Tỉnh ủy để xác định, xây dựng chương trình, kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng nâng cao trách nhiệm tập thể và trách nhiệm của người đứng đầu, vì vậy đã giải quyết công việc nhanh chóng và hiệu quả. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đã chủ động làm việc với các địa phương, đơn vị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có cơ chế cụ thể để giúp cho các địa phương thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết trong nhiệm kỳ đại hội mới; đồng thời kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung, vấn đề cần trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng Quy chế làm việc, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện địa phương. Các thành viên trong Ban cán sự đảng có trách nhiệm, sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình, tập trung giải quyết nhiều vấn đề phát sinh trên tất cả các lĩnh vực. Với sự, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, quyết liệt hiệu quả thời gian qua của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép của Lâm Đồng là vừa chống dịch Covid -19 vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo thực hiện thắng lợi Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2021, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP - giá SS 2010) của Lâm Đồng tăng 5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 của Lâm Đồng ước đạt 6.265 tỷ đồng, bằng 67,4% dự toán địa phương, tăng 39,6% so với cùng kỳ 2020; chi ngân sách địa phương khoảng 7.663 tỷ đồng. Trong lĩnh vực xây dựng xây dựng nông thôn mới, 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có thêm 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong lĩnh vực vực văn hoá, xã hội, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, triển khai các giải pháp phù hợp thu hút du khách trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm 2021 khách qua lưu trú trên địa bàn Lâm Đồng ước đạt 1,9 triệu lượt, tăng 13% so cùng kỳ, đạt 47% kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh giữ mối liên hệ chặt chẽ với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thông qua việc ký kết và triển khai quy chế, kế hoạch phối hợp giữa hai bên. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; giúp UBND tỉnh kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của Nhân dân đối với hoạt động của các cấp chính quyền trong tỉnh.

Thời gian tới, để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động của Tỉnh ủy… Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, lộ trình, biện pháp triển khai thực hiện tại cơ quan, địa phương, đơn vị và tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động. Từ đó, để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã nêu lên một số kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thời gian qua cũng như một số khó khăn, tồn tại; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã thay mặt Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực trong công tác điều hành, quản lý và tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; trong điều kiện đại dịch Covid tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, chúng ta phải vượt qua thách thức, hành động mạnh mẽ, quyết liệt để triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận đã lưu ý thêm một số vấn đề như: trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần rà soát, bổ sung các nội dung Chương trình hành động; xác định rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị; rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, xem xét kỹ những nội dung đảm bảo tính khả thi trên thực tế để thực hiện 04 khâu đột phá mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã xác định; đồng thời nghiên cứu tham mưu ban hành một số nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng cần tiếp tục bám sát, chấp hành, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với những tháng còn lại năm 2021, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế; rà soát, tạo điều kiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, thực hiện các giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh...

Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng cần rà soát lại các chỉ tiêu, xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra.

