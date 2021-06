'Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ'

Báo Lâm Đồng trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn chào mừng

Tối 28/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể, chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Lào thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày 28-29/6/2021.

"Kính thưa đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Phu nhân,

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Phu nhân,

Thưa các đồng chí Lào và Việt Nam thân mến,

Hôm nay Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng và nồng nhiệt chào đón đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của đồng chí Thongloun Sisoulith là sự kiện chính trị quan trọng, là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Lào, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ quốc tế mẫu mực, thủy chung, trong sáng, có một không hai trên thế giới, mang đến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những tình cảm nồng ấm, tình đồng chí, anh em gắn bó và thân thiết.

Thưa các đồng chí,

Trong bầu không khí dạt dào tình hữu nghị đồng chí, anh em, cùng với những kết quả quan trọng tại các cuộc hội đàm, hội kiến, hòa quyện với niềm vui chung của toàn đảng, toàn quân và toàn dân hai nước trước những thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng, chúng ta bồi hồi xúc động tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu, các đồng chí lãnh đạo tiền bối, các đồng chí lão thành cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ của hai đảng, hai dân tộc chúng ta đã trọn đời hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân hai nước, xây đắp nên mối tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào “sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long,” “vững bền hơn núi, hơn sông,” “sáng hơn trăng rằm, thơm hơn bông hoa nào thơm nhất.”

Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng đã qua, chúng ta vô cùng tự hào về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng phát triển và đơm hoa kết trái. Mối quan hệ này đã trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc mà thế hệ hôm nay cần giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho muôn đời con cháu mai sau.

Thưa các đồng chí!

Một lần nữa chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới cũng như những thành tựu quan trọng mà Lào đạt được trong thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với đường lối đổi mới toàn diện, dưới sự lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đứng đầu, nhân dân Lào nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi của Việt Nam đều in đậm dấu ấn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Chúng tôi nguyện sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào bảo vệ, giữ gìn và vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bối cảnh và tình hình hiện nay đang đặt ra cho chúng ta những yêu cầu mới, hơn bao giờ hết, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta càng phải siết chặt tay nhau, chung sức, đồng lòng, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc chúng ta vững bước đi lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Trong không khí vui tươi và với niềm tự hào về truyền thống giữa hai dân tộc cùng với niềm tin mạnh mẽ vào tương lai tươi sáng, tôi đề nghị các đồng chí cùng nâng cốc:

Chúc tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!

Chúc đồng chí Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!"

