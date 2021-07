Bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy phải có mặt 100% tại địa phương để chỉ đạo phòng chống dịch

(LĐ online) - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các đồng chí bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phải có mặt 100% tại địa phương để trực tiếp chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn quản lý; tuyệt đối không rời khỏi địa phương…

Lực lượng y tế tích cực truy vết các trường hợp liên quan bệnh nhân Covid-19 tại Đơn Dương

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng, đến sáng 9/7, toàn tỉnh đã ghi nhận 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Để nhanh chóng khống chế, không phát sinh ổ dịch mới trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công văn gửi Ban Tuyên giáo; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh yêu cầu chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các hướng dẫn của Bộ Y tế; các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế; nhất quán, kiên trì phương châm “chống dịch như chống giặc”; tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe và tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết, bình tĩnh, chủ động, sáng tạo, tích cực thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các đồng chí bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phải có mặt 100% tại địa phương để trực tiếp chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý; tuyệt đối không rời khỏi địa phương; giữ liên lạc 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần với Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch theo quy định.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng đề cao cảnh giác, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; phát hiện sớm các ca nhiễm, khẩn trương thực hiện việc truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập dịch; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc men đảm bảo cho công tác phòng chống dịch. Thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng chống dịch.

Chỉ đạo các đồng chí bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch, luôn trong tình trạng “trực chiến”, tuyệt đối không rời khỏi địa phương, để kịp thời xử lý và phối hợp triển khai tác phòng chống dịch. Xác định hệ thống chính trị cơ sở làm nền tảng, là những pháo đài phòng chống dịch quan trọng, có tính quyết định để “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an cấp xã cùng với lực lượng khác và tổ Covid-19 cộng đồng thực hiện hiệu quả công tác rà soát kỹ người nhiễm, nghi nhiễm, các trường hợp tiếp xúc gần.

Chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân và phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn quản lý.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thực hiện kế hoạch truyền thông với tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” nhằm tạo niềm tin, truyền cảm hứng cho Nhân dân đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng chống dịch, duy trì sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, chia sẻ, tích cực và tự giác hợp tác, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là việc thực hiện các biện pháp phong tỏa, giãn cách, cách ly.

NGUYỄN NGHĨA