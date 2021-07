Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các dự án mở rộng nút giao thông trọng điểm tại Đà Lạt

(LĐ online) - Chiều 26/7, đồng chí Trần Đức Quận - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng và đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế quá trình thi công mở rộng các vòng xoay giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Đà Lạt. Cùng đi còn có lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương…

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo UBND TP Đà Lạt và các sở đối chiếu bản vẽ tại Dự án Trần Quý Cáp

Để chủ động ứng phó, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Đà Lạt, kịp thời tổ chức giao thông (phân làn, phân luồng, điều tiết giao thông...) trong trường hợp khẩn cấp phục vụ an ninh, quốc phòng; đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật đô thị phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vào các dịp lễ, tết, phục vụ Festival Hoa Đà Lạt, UBND tỉnh đã quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với các dự án chống ùn tắc tại các nút giao thông trên địa bàn TP Đà Lạt. Ngày 25/7, UBND TP Đà Lạt cũng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng các nút giao thông này.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại nút giao thông Kim Cúc

Theo kế hoạch được duyệt, Dự án nâng cấp, cải tạo và lắp đặt đèn tín hiệu tại nút giao thông Kim Cúc sẽ được mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối với nút giao, gồm các đoạn: đường 3/4, đường Trần Hưng Đạo, đường Hồ Tùng Mậu, đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, đường xuống Quảng trường Lâm Viên...; tổ chức lại đảo giao thông, bổ sung hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, xây dựng lại hệ thống thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh... và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.

Dự án lắp đặt đèn tín hiệu tại nút giao Hải Thượng - 3/2, nút giao Hoàng Văn Thụ - 3/2 và nút giao Phan Chu Trinh thực hiện lắp đặt các trụ đèn, tủ điều khiển, đèn tín hiệu và biển báo hướng dẫn giao thông.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra nút giao thông ngã 5 đại học

Dự án nâng cấp, cải tạo và lắp đặt đèn tín hiệu tại nút giao thông Trần Phú - Bà Triệu - Đào Duy Từ sẽ mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối với nút giao, gồm các đoạn: đường Trần Phú, Đào Duy Từ, Bà Triệu, đoạn nối đường Trần Phú với đường Bà Triệu...; tổ chức lại đảo giao thông, bổ sung hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, xây dựng lại hệ thống thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh và lắp đèn tín hiệu giao thông

Dự án nâng cấp, cải tạo và lắp đặt đèn tín hiệu tại nút giao thông ngã 5 đại học.

Mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối với nút giao, gồm các đoạn: đường Đinh Tiên Hoàng, Trần Nhân Tông, Phù Đổng Thiên Vương, Nguyễn Công Trứ, Bùi Thị Xuân...; tổ chức lại đảo giao thông, bổ sung hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, xây dựng lại hệ thống thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh và lắp đèn tín hiệu giao thông

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra nút giao thông Bà Triệu

Dự án nâng cấp, cải tạo và lắp đặt đèn tín hiệu tại nút giao thông Hùng Vương - Trần Quý Cáp sẽ mở rộng nút giao và các tuyến đường kết nối với nút giao, gồm các đoạn: đường Hùng Vương, Trần Quý Cáp, đoạn nối Hùng Vương với Trần Quý Сáр; bổ sung hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, xây dựng hệ thống thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh... và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.

Kiểm tra thực tế quá trình thi công, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đã lắng nghe kiến nghị, góp ý của lãnh đạo các sở ngành, UBND tỉnh và đưa ra những ý kiến chỉ đạo để đảm bảo về chất lượng cảnh quan, kỹ thuật trên cở sở hài hoà với quy hoạch và mặt bằng đã được duyệt. Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban ngành của tỉnh phải phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các dự án. Đồng thời, nhắc nhở đơn vị thi công, trong quá trình thi công phải đảm bảo tuân thủ đúng thiết kế được duyệt, sớm hoàn thành công trình.

NGUYỄN NGHĨA