Cần trân trọng những ý kiến đúng mực thấm đậm tình người trong đại dịch

(LĐ online) - Đại dịch Covid-19 vẫn đang phủ bóng đen lên toàn cầu. Tổ chức y tế thế giới (WHO) cảnh báo về “tốc độ kinh hoàng” của biến thể Delta đang kéo theo sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc mới và tử vong. Nhấn mạnh đại dịch chưa kết thúc ở bất cứ nơi đâu, WHO tiếp tục khẳng định vai trò của vaccine trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Theo WHO, biến thể Delta có mặt tại hơn 104 quốc gia và dự kiến sớm chiếm đa số trong các ca nhiễm mới trên toàn thế giới.

Ở nước ta, ngày 10/7/2021, tại lễ phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử Việt Nam từ trước tới nay với sự có mặt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: từ nay đến đầu năm 2022, Việt Nam dự kiến sẽ tiêm chủng cho khoảng 75 triệu người với 150 triệu mũi tiêm. Trước đó, Bộ trưởng Y tế cũng đã công bố 16 đối tượng được tiêm chủng mở rộng, trong đó có người mắc bệnh mạn tính; người hơn 65 tuổi; người sinh sống ở vùng có dịch; người nghèo, đối tượng chính sách, người bán hàng ăn, buôn bán ở chợ, xây dựng, lao động tự do; chức sắc, chức việc các tôn giáo và nhiều đối tượng khác… Đây là một sự linh hoạt trong chỉ đạo của Chính phủ để phù hợp với thực tế. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam cùng với sự nỗ lực ủng hộ đóng góp của toàn dân, sự ủng hộ của một số nước trên thế giới, với mục đích là khống chế, đẩy lùi đại dịch Covid-19 ở Việt Nam, bảo vệ tính mạng Nhân dân, ổn định đời sống.

Có thể nói, thời gian qua, với niềm tin vào Đảng, Nhà nước, Chính phủ, toàn dân Việt Nam đã nghiêm túc chấp hành mọi quy định, khuyến cáo phòng, chống đại dịch của cơ quan chức năng, sáng tạo nhiều cách thức để chia sẻ mọi khả năng, nhân vật lực có thể có, nhằm giúp đỡ, hỗ trợ vùng đồng bào khó khăn, bất kể vùng miền, không kể khoảng cách xa, gần. Mới đây, trong lúc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, TP Hồ Chí Minh đã dồn toàn lực để sớm khống chế, đẩy lùi đợt dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Trong “cuộc chiến” này, cả nước chung tay với mong muốn thành phố vượt qua đại dịch, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Trong những ngày qua, nhiều tỉnh, thành phố đã đưa lực lượng tình nguyện vào hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Cụ thể: Tỉnh Phú Thọ cử đoàn cán bộ y tế gồm 52 y, bác sĩ, kỹ thuật viên; TP Hải Phòng cử 14 bác sĩ, 100 điều dưỡng; tỉnh Thừa Thiên Huế cử 127 cán bộ, y, bác sĩ, sinh viên năm cuối Trường đại học Y Dược (Đại học Huế); tỉnh Nam Định cử 07 bác sĩ, 30 điều dưỡng viên và kỹ thuật viên. Nhiều địa phương khác như Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Thuận… đã và đang đưa nhiều nhân viên y tế, kỹ thuật viên vào Nam góp thêm sức mạnh giúp thành phố vượt qua khó khăn. Cùng thời điểm này, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng y tế tại địa phương, lực lượng y tế từ các bệnh viện Trung ương như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh… luôn sẵn sàng hỗ trợ cho thành phố từ công tác lấy mẫu xét nghiệm cho đến việc điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến. Thật xúc động trước hình ảnh những bước chân lặng lẽ đi theo mệnh lệnh của trái tim luôn sẵn sàng đến nơi “chiến tuyến” để thành phố sớm “thức dậy những nguồn vui”. Đại đa số người dân gửi gấm nơi đầu sóng ngọn gió, những chiến sĩ áo trắng giữ được ngọn lửa niềm tin trong mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Thực tế cho thấy, đây là loại dịch bệnh lần đầu tiên xuất hiện và diễn biến phức tạp, nên không chỉ Việt Nam mà các nước đều phải tìm cách nghiên cứu để có giải pháp phòng, chống, chữa trị hiệu quả, nhiều nước đã phải trả cái giá rất lớn… Trong bối cảnh ấy, đáng lý cần bình tĩnh, tỉnh táo để có cách nhìn khách quan, tự ý thức bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng, bỏ qua lợi ích nhỏ nhoi thì một số người lại lên mạng xã hội đưa tin thất thiệt, bịa đặt, thậm chí soi mói bắt bẻ ngôn từ một số ý kiến chỉ đạo của một số đại diện chính quyền, cơ quan chức năng. Liên hệ tình hình diễn biến của dịch bệnh, khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày cũng đã xuất hiện những ý kiến tiêu cực thiếu tính xây dựng. Một số người thiếu hiểu biết nhưng vẫn phê phán, phủ nhận yêu cầu phòng, chống dịch, xuyên tạc việc làm lương thiện của người khác. Một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí cũng đưa ra những luận điệu xuyên tạc vu khống các nỗ lực phòng, chống đại dịch Covid-19 của Đảng và Nhà nước ta.

Trước hiện tượng này, ngày 08/7/2021, ông Minh Giang, một người Mỹ gốc Việt, đã công bố trên Youtube clip nhan đề “Có những kẻ chúc dữ cho quê hương trước tin giãn cách toàn thành phố Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 16”. Ông nói rõ hiện tại trên thế giới, việc tiếp cận nguồn cung ứng vaccine rất khó khăn, ngay cả một số nước có tiềm lực kinh tế. Khi chưa đủ vaccine để tiêm chủng rộng khắp thì ở vùng dịch, việc tập trung chữa trị tích cực, truy vết, khoanh vùng, kiên quyết thực hiện giãn cách là giải pháp rất đúng đắn; một số người “lý sự” đặt câu hỏi tại sao thế này, thế kia thực chất là gây hoang mang làm mất niềm tin của Nhân dân, tổn hại uy tín chính quyền. Ông Minh Giang thẳng thắn coi số người lợi dụng đại dịch để chống phá đang là “Kẻ chúc dữ cho quê hương”, đồng thời khẳng định đây là lúc người Việt Nam ở trong nước hay ngoài nước cần đoàn kết giúp đỡ nhau. Đó là ý kiến chân thành, xác đáng, đúng mực, thấm đậm tình người cần được trân trọng và lan tỏa.

HÀ PHÚC LÂM