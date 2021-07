Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

* Phòng, chống dịch đặt lên hàng đầu

(LĐ online) - Chiều ngày 6/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Lâm Đồng tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Cùng đi có các thành viên Ban chỉ đạo Kỳ thi của tỉnh, cán bộ, chuyên viên liên quan và lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt.

Chủ tịch Trần Văn Hiệp kiểm tra các quy chế, quy định trước phòng thi

Tại Đà Lạt, Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra 2 Điểm thi số 1 và số 2. Đây là 2 Điểm thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất trong 39 Điểm thi của tỉnh năm nay. Cụ thể, Điểm thi số 1, Trường THPT Trần Phú, có 33 phòng thi với 777 thí sinh đăng ký dự thi (gồm 625 thí sinh của Trường và 152 học sinh của Trường THCS&THPT Xuân Trường; Điểm thi này cũng có thêm 2 phòng dự bị. Điểm thi số 2, Trường THPT Bùi Thị Xuân, có 32 phòng thi với 750 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có một học sinh từ thành phố Hồ Chí Minh mới được bổ sung còn lại là học sinh của Trường Bùi Thị Xuân) và có 2 phòng thi dự bị.

Theo quy định của Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021, chiều ngày 6/7, thí sinh tập trung tại Điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp thẳng thắn bày tỏ điều không hài lòng khi đến Điểm thi số 1, tình trạng thí sinh tập trung rất đông giữa các hành lang, không đảm bảo quy định về biện pháp giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh đã phê bình, nhắc nhở các thành viên Ban coi thi, đồng thời chỉ đạo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Thị Hồng Hải cần rà soát lại tất cả 39 điểm thi trên toàn tỉnh và ban hành văn bản quán triệt. Đó là tuân thủ nghiêm các quy định về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như thí sinh vào theo hàng hai, có khoảng cách, không tụ tập ở hành lang mà tổ chức vào ngay các phòng thi, khi về cũng tuân thủ quy định này; lực lượng coi thi trong khi thực hiện nhiệm vụ và sau khi hoàn thành buổi coi thi phải có ý thức nghiêm về phòng, chống dịch Covid-19…

Tình hình diễn biến dịch Covid-19 còn rất phức tạp, nếu mỗi người không có ý thức cao thì nguy cơ xảy ra khó lường, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ. “Vấn đề đặt lên hàng đầu là an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, sau đó mới nói đến việc thi cử. Phải thực hiện mọi giải pháp đồng bộ, chặt chẽ giữa các thành viên Ban coi thi nói riêng, lực lượng phục vụ thi nói chung để đảm bảo một Kỳ thi thực sự an toàn và kết quả cao, chất lượng tốt”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp nhấn mạnh và nhắc nhở đến công tác nghiêm túc trong thi cử, thực hiện đúng các quy định, quy chế; đảm bảo an ninh trật tự khu vực thi…

Chủ tịch UBND Trần Văn Hiệp thăm hỏi thí sinh tại phòng thi

Tại Điểm thi số 2, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các phòng thi và trực tiếp hỏi thăm thí sinh từ thành phố Hồ Chí Minh về tham dự thi tại Hội đồng thi Lâm Đồng, đó là học sinh Trần Trọng Hải Đăng, số báo danh 42014322, Trường THPT Lê Thánh Tông. Chủ tịch UBND Trần Văn Hiệp vừa nhắc nhở tất cả các thí sinh cần có ý thức cao trong việc phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời động viên các thí sinh cố gắng làm bài thi thật tốt để có kết quả tốt nghiệp THPT cao.

Ngày mai, 7/7, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bắt đầu, buổi sáng thi môn Ngữ văn (120 phút), giờ phát đề cho thí sinh và giờ bắt đầu làm bài là 7 giờ 30 và 7 giờ 35; buổi chiều thi môn Toán (90 phút), 14 giờ 20 phát đề và 14 giờ 30 bắt đầu làm bài. Ngày 8/7, buổi sáng thi bài thi Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), mỗi môn thi 50 phút, giờ phát đề thi môn thứ nhất 7 giờ 30, giờ làm bài môn thứ 3 lúc 9 giờ 35; buổi chiều thi môn Ngoại ngữ (60 phút), 14 giờ 20 phát đề và 14 giờ 30 bắt đầu làm bài.

MINH ĐẠO