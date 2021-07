Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thị sát, kiểm tra các chợ, siêu thị tại Đà Lạt

(LĐ online) - Ngày 18/7, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại địa phương, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, buôn bán và thu nhập của người dân, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác của tỉnh đã ra các chợ, siêu thị kiểm tra công tác phòng chống dịch, giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm; đồng thời, động viên, chia sẻ với khó khăn của bà con tiểu thương và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Siêu thị Big C Đà Lạt tăng cường bán hàng hoá, nhu yếu phẩm qua kênh online, bình ổn các mặt hàng trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp

Trình bày với Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và đoàn công tác, bà con tiểu thương tại chợ Đà Lạt (Phường 1) và chợ tạm Phan Chu Trinh (Phường 9) cho biết, các mặt hàng nhu yếu phẩm, rau củ quả mấy ngày nay đều bán với giá bình thường, không tăng so với ngày thường.

Tuy nhiên, do nhu cầu tại các vùng dịch như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước... nên một số mặt hàng rau, củ, quả có tăng từ 10 tới 30% so với thời điểm dịch chưa phức tạp do nguồn cung hạn chế. Còn lại, các mặt hàng tại chợ Đà Lạt vớichủng loại, số lượng dồi dào, không xảy ra hiện tượng thiếu hụt, hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân trên địa bàn thành phố. Tương tự, các mặt hàng tươi sống như thịt các loại, gia cầm, cá, hải sản… giá vẫn bình ổn, tăng không nhiều.

Một số tiểu thương cho biết thêm, các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, rau, củ người dân mua có tăng mấy ngày qua. Còn lại các mặt hàng khác tiêu thụ rất chậm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cả người bán và người mua đều giảm.

Chủ tịch UBND tỉnh động viên, chia sẻ khó khăn với bà con tiểu thương tại chợ Đà Lạt

Còn tại Siêu thị Big C Đà Lạt, qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác ghi nhận gần như tất cả các mặt hàng, đặc biệt là mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, nông sản còn dồi dào, đủ đáp ứng nhu cầu khách hàng tới mua sắm, không có mặt hàng nào thiếu hụt. Bên cạnh đó, Siêu thị Big C Đà Lạt còn dự trữ nguồn hàng nhằm ứng phó với khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ông Bùi Thế - Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng cho biết, theo kế hoạch của Sở Công thương được UBND tỉnh phê duyệt mới đây, hệ thống thương mại trên địa bàn đảm bảo lượng hàng hoá cung ứng 60 - 90 ngày so tiến độ mua sắm bình thường. Nếu tình hình dịch phức tạp thêm, lượng người mua tăng mạnh vẫn sẽ đáp ứng, đảm bảo được 50 - 60 ngày. Trong khi đó, giá cả được giữ ở mức bình ổn, không tăng, thậm chí các mặt hàng không thiết yếu giảm giá nhiều chủng loại. Đồng thời, Sở Công thương đã làm việc với các siêu thị , chợ và đơn vị phân phối tăng thêm lượng dự trữ từ 15 tới 20%. Nếu các đơn vị khó khăn, Sở sẽ báo cáo tỉnh, các đơn vị xem xét hỗ trợ lãi xuất để doanh nghiệp tiêu thụ và dự trữ hàng hoá.

Đồng chỉ Trần Văn Hiệp cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại chợ tạm Phan Chu Trinh (Phường 9)

Qua kiểm tra chợ Đà Lạt, chợ tạm Phan Chu Trinh và Siêu thị Big C Đà Lạt, đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác phòng chống dịch Covid-19 về cơ bản Ban Quản lý chợ, siêu thị cũng như các tiểu thương, nhân viên áp dụng nghiêm túc, có cố gắng, nỗ lực. Đã thực hiện khai báo y tế bằng Bluezone, NCovi, khai báo thủ công, yêu cầu khử khuẩn, đo thân nhiệt cho người dân trước khi vào chợ, siêu thị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu siêu thị và các chợ cần tăng cường, quảng cáo, khuyến khích người dân mua hàng online nhiều hơn nữa để công tác phòng dịch đạt hiệu quả cao hơn. Chú ý yêu cầu khách tới mua giãn cách đúng quy định, không tập trung tại một gian hàng đông người. Trong cùng thời điểm chỉ phục vụ tối đa 30% khách so với ngày thường. Khuyến khích người kinh doanh, buôn bán đeo “tấm kính chắn giọt bắn” khi tiếp xúc với khách hàng. Đồng thời, người dân tới chợ, siêu thị mua hàng cố gắng đi 1 người, không đi cả gia đình, đưa trẻ em đi mua sắm trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp là không cần thiết.

Hàng hoá thiết yếu, nhu yếu phẩm tại Siêu thị Big C Đà Lạt dồi dào, đa dạng chủng loại và giá cả bình ổn

Đối với việc cung ứng hàng hoá, qua kiểm tra, khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá các siêu thị và các chợ truyền thống có lượng hàng hóa dồi dào, phong phú, đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hoá, thực phẩm thiết yếu và các mặt hàng tiêu dùng cho Nhân dân một cách ổn định, lâu dài. Do đó, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị bà con Nhân dân không nên đổ xô đi mua sắm, tích trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật dụng gia đình quá mức cần thiết, tạo hiện tượng găm hàng, sốt giá, khan hiếm hàng hóa nhất thời, gây bất ổn thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh, Sở Công thương rà soát, kiểm tra các chợ, siêu thị, các cửa hàng... bán thực phẩm thiết yếu, nông sản nếu có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá cao bất thường không đúng quy định phải xử phạt nghiêm theo quy định.

