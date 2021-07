Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

(LĐ online) - Chiều 12/7, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức phiên họp 6 tháng đầu năm 2021.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh kết luận tại hội nghị

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Du Trường Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh Quân khu 7 và đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự hội nghị.

Hội nghị đã triển khai nhiều nội dung quan trọng gồm: Quán triệt Kết luận hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ của Đảng ủy Quân khu 7; thông qua dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021; nội dung công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện trong Quý II/2021 cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù diễn biến dịch bệnh phức tạp song Đảng ủy Quân sự tỉnh vẫn làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Quân khu để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Đặc biệt, lực lượng vũ trang đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác để tham mưu, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là bảo vệ an toàn thời gian cao điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phát huy tốt vai trò nòng cốt, đi đầu trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch vững mạnh và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và kế hoạch của tỉnh.

Thiếu tướng Du Trường Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định: Tăng cường nắm, dự báo đúng tình hình để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện; đẩy mạnh xây dựng nâng cao chất lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; phối hợp đồng bộ với các lực lượng khác trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai, cứu hộ - cứu nạn; xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đặt ra gồm: 100% cơ quan, đơn vị làm tốt công tác nắm chắc địa bàn, duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19. Đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị huấn luyện đúng, đủ nội dung đạt chất lượng cao. 100% đơn vị an toàn về chính trị, không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn do lỗi chủ quan. Hoàn thành chỉ tiêu về tăng gia sản xuất cũng như đảm bảo kho tàng, trạm xưởng an toàn. Làm tốt công tác kiểm tra, kỷ luật và xây dựng Đảng vững mạnh.

Tại hội nghị, các đai biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, đặc biệt là các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong thời gian tới, nhất là khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Các đại biểu tham dự thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Du Trường Giang đánh giá cao những thành tựu mà lực lượng vũ trang và Đảng ủy Quân sự tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm và nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Đảng ủy quân sự tỉnh Lâm Đồng cần thực hiện trong thời gian tới: Cần làm tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ để kịp thời ngăn chặn các sai phạm xảy ra trong lực lượng. Quản lý chặt chẽ và bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với vũ khí, trang thiết bị. Có phương án để đảm bảo tốt nhất nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu hiện nay là phòng chống dịch bệnh. Giữ vững ổn định trên địa bàn để làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận đã xác định 6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường xây dựng củng cố các khu vực phòng thủ gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội. Nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu để đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chủ động và quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và có phương án chủ động trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Làm tốt công tác huấn luyện, diễn tập. Nâng cao chất lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

NGỌC NGÀ