Điểm sáng xây dựng Đảng

Nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh (TSVM); đặc biệt, 3 năm liền (2018, 2019, 2020), Đảng bộ Phường 2 - Bảo Lộc “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đây là thành tích rất đáng ghi nhận đối với tổ chức đảng ở khu dân cư.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 2 tổ chức trao tặng sinh kế cho phụ nữ nghèo năm 2021

Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt

Là địa bàn trung tâm thành phố, dân số khá đông; đa số Nhân dân sinh sống bằng kinh doanh dịch vụ nên việc đảm bảo vệ sinh môi trường; an toàn trong sản xuất, kinh doanh của Nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội… là những nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền Phường 2 - Bảo Lộc rất bức thiết. Do đó, phải làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; trong đó, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ là yếu tố quyết định.

Trên địa bàn Phường 2 hiện có 1.619 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và một quỹ tín dụng hoạt động. Diện tích các loại rau, màu, cây công nghiệp, cây ăn trái chiếm 738 ha; tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 2.000 con, chủ yếu lợn, gà, trâu, bò...

Với đặc thù “nửa đô thị, nửa nông thôn”, công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể Phường 2 có những thuận lợi và khó khăn cơ bản đan xen, đòi hỏi phải có quyết sách đúng, linh hoạt và hiệu quả. Trước hết, phải đoàn kết nội bộ, thống nhất trong việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, chủ trương, chính sách “đúng ý Đảng, hợp lòng dân”, tạo sự đồng thuận xã hội; từ đó, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng địa phương phát triển bền vững. Cùng với đó, phải xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) có tâm, có tầm và thực sự gương mẫu để lãnh đạo đưa các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương đi vào cuộc sống, tạo ra các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đô thị văn minh, khu dân cư (KDC) an toàn, KDC tiêu biểu, KDC kiểu mẫu theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh và địa phương hiện nay...

Hiện nay, Đảng bộ Phường 2 có 32 chi bộ; trong đó, có 23 chi bộ tổ dân phố (TDP), 6 chi bộ trường học, chi bộ Quân sự, chi bộ Công an và chi bộ Quỹ tín dụng. Toàn Đảng bộ có 934 đảng viên; trong đó, có 4 đảng viên người DTTS, 19 đảng viên người có đạo...

Ngoài xây dựng, ban hành các nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của địa phương hàng năm, Đảng bộ Phường 2 đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy Bảo Lộc thành các chương trình, kế hoạch; chỉ đạo UBND phường và các ban, ngành xây dựng các chương trình, đề án triển khai trong toàn hệ thống chính trị; vận động CB, ĐV và Nhân dân tích cực thực hiện.

Đảng bộ Phường 2 thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác; chú trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đảng viên, CBCC,VC; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới...

Đảng bộ chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động các phong trào thi đua, tổ chức các mô hình “học và làm theo Bác”; duy trì hoạt động 23 tổ, đội dân quân ở 23 TDP tăng cường đảm bảo an ninh, chính trị địa phương. Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: mô hình Một đảng viên giúp đỡ 10 hộ gia đình liền kề; mô hình “TDP 7 không”; mô hình “Giáo xứ Chân Lộc tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông”; mô hình “KDC kiểu mẫu” của MTTQ. Hội LHPN với mô hình “Nuôi heo đất”. Hay mô hình “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, vận động Nhân dân đóng góp hơn 16 tỷ đồng xây dựng các tuyến đường giao thông liên tổ; mô hình “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ (đã vận động giúp đỡ 115 địa chỉ nhân đạo)...

Những thành tích đáng ghi nhận

Sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng, điều hành của chính quyền và phối hợp tốt của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nhiều năm qua, tình hình an ninh, chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn Phường 2 đảm bảo. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển đạt các chỉ tiêu đề ra hàng năm. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2021: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.085 tỷ đồng, đạt 60,5% kế hoạch. Sản xuất, chăn nuôi phát triển tốt, đảm bảo thu nhập của người dân. Hệ thống trường học được xây dựng khang trang, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến; trật tự đô thị được quản lý chặt chẽ; môi trường, cảnh quan được tôn tạo. Công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân, phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai chu đóa, đảm bảo theo quy định…

Xếp loại hàng năm, Đảng bộ Phường 2 đạt TSVM, 3 năm liền Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018, Nhân dân và cán bộ Phường 2 vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua; năm 2019 được UBND tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2020, được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05; được Thành ủy và UBND TP Bảo Lộc tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, tham gia Hội thi tìm hiểu Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều thành tích trong tuyên truyền và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

T.D.H