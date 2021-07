HĐND huyện Di Linh khóa XII họp kỳ thứ 2

(LĐ online) - Ngày 28/7, HĐND huyện Di Linh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Lâm Thị Phước Linh - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND huyện, trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện Di Linh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực thu ngân sách, nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng… Bên cạnh đó, công tác văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm được quan tâm, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phòng chống bệnh Covid-19 được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả. Đến nay, toàn huyện đã có 16/18 xã đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đinh Lạc đạt nông thôn mới nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì huyện Di Linh vẫn còn một số hạn chế, đó là: Việc xây dựng các mô hình điểm về phát triển kinh tế sản xuất chăn nuôi tại các xã chưa đạt yêu cầu, chưa có nhiều mô hình liên kết trong tiêu thụ sản phẩm; việc phát triển chăn nuôi bò sữa chưa đạt hiệu quả cao; nhiệm vụ quy hoạch và triển khai một số quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa thật sự đồng bộ, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu giao còn chậm…

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Di Linh đã được nghe, xem xét các tờ trình đề nghị phê duyệt tổng quyết ngân sách nhà nước huyện năm 2020; phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; phê duyệt phân bổ vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2020 để chi ngân sách địa phương năm 2021; phân bổ vốn kết dư ngân sách năm 2020 để hoàn ứng năm 2021; chương trình hoạt động giám sát năm 2022 của HĐND huyện Di Linh khóa XII; báo cáo tiếp thu giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XII… Ngoài ra, các đại biểu cũng đã tập trung góp ý vào Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại năm 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Di Linh cũng đã thảo luận, chất vấn và nghe trả lời chất vấn…

