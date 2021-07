HĐND huyện Lạc Dương khóa XI họp kỳ thứ hai

(LĐ online) - Ngày 26/7, HĐND huyện Lạc Dương khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ hai (thường lệ giữa năm 2021) để xem xét quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Kỳ họp dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đỗ Khắc Lợi - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đại biểu tham dự kỳ họp đều thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, khai báo y tế. Trước đó, Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức phun khử khuẩn tại Hội trường HĐND - UBND huyện, bố trí cán bộ đo thân nhiệt cho đại biểu khi dự họp.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục duy trì và phát triển, một số chỉ tiêu quan trọng của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng cơ bản ổn định; tình hình dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả; thu ngân sách nhà nước phần huyện quản lý đến thời điểm này vượt hơn 3% so với dự toán; công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo; các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai theo kế hoạch; quốc phòng được tăng cường, an ninh được giữ vững…

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Giá cả một số mặt hàng nông sản của địa phương giảm sâu làm ảnh hưởng đến các hoạt động tiêu thụ, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; việc chuyển đổi mô hình sản xuất còn gặp nhiều khó khăn; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn xảy ra tại một số địa bàn với diện tích vi phạm và khối lượng lâm sản thiệt hại chưa được kéo giảm so với yêu cầu; san ủi đất, cải tạo mặt bằng trái pháp luật và vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng vẫn còn xảy ra; tiến độ điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại các xã còn chậm; một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy, các đối tượng “xã hội đen” đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp…

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện; báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện, Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND huyện; nghe Ủy ban MTTQ huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền.

Đồng chí Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện tiếp thu giải trình

Qua đó, các đại biểu đã chia tổ thảo luận các báo cáo, tờ trình của các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp và thông qua các Nghị quyết: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2020; phân bổ nguồn kinh phí vượt thu năm 2020 (đợt 1); bổ sung, điều chỉnh danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; ban hành chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện, Các Ban HĐND; thông qua quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XI và các nhiệm vụ quan trọng khác.

TUẤN HƯƠNG - SÔNG TRÀ