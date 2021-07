HĐND thành phố Đà Lạt khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 2

(LĐ online) - Ngày 23/7, HĐND thành phố Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 để xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí chủ trì kỳ họp

Kỳ họp dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt; đồng chí Nguyễn Văn Tới - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, cùng đông đủ các đại biểu HĐND thành phố khóa XII. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu Thành ủy và UBND thành phố để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; các báo cáo của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND thành phố và các tờ trình.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhưng với sự quyết liệt và triển khai đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở nên kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của thành phố có bước phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước do thành phố quản lý đạt hơn 807 tỷ đồng đồng, đạt 56% kế hoạch, bằng 113% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.450 tỷ đồng, bằng 44% so với kế hoạch, bằng 121% so cùng kỳ. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 42,48 triệu USD, bằng 40,45% kế hoạch và 104,99% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch đạt hơn 1,8 triệu lượt khách, bằng 45,2% so với kế hoạch. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 85%, giải quyết việc làm cho 1.976 lao động, đạt 41,2% kế hoạch.

Tuy nhiên, việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là việc tiêu thụ hoa, ngành du lịch dịch vụ bị nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh. Công tác quản lý trật tự xây dựng mặc dù quyết liệt xử lý vi phạm nhưng vẫn còn để xảy ra vi phạm, công tác quản lý bảo vệ rừng diễn biến phức tạp, tiến độ thi công một số công trình còn chậm, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Từ nay đến cuối năm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND tỉnh và thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung triển khai các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và hướng dẫn của cơ quan y tế. Thực hiện có hiệu quả phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt, nhanh chóng của chính quyền với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, huy động sự tham gia của Nhân dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong phòng chống dịch Covid-19. Phấn đấu tổng thu ngân sách năm 2021 đạt và vượt dự toán…

Kỳ họp HĐND thành phố Đà Lạt lần thứ 2 cũng đã xem xét thông qua nghị quyết về quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố, quyết toán chi ngân sách địa phương thành phố năm 2020; nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương và mức bổ sung ngân sách cho các phường, xã năm 2021; nghị quyết về phê chuẩn phương án sử dụng nguồn thưởng vượt thu dự toán đối với khoản thu sử dụng đất, cho thuê đất, thuê mặt nước năm 2020; nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C khởi công mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố; nghị quyết về phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn thưởng vượt thu dự toán đối với khoản thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2020; nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2022.

NGUYỆT THU