Hội nghị Huyện ủy Lạc Dương lần thứ 6

(LĐ online) - Chiều 1/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 6 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời, thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Đến dự có đồng chí Đào Đức Oai - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Các đồng chí: Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ya Tiong - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Sử Thanh Hoài - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là 5K.

Cũng như các địa phương trong tỉnh và trên cả nước, huyện Lạc Dương bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong điều kiện không thuận lợi khi đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở nhiều địa phương đã tác động bất lợi đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của đại bộ phận người dân. Nhưng với tinh thần chủ động, quyết liệt cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong huyện nên tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm cơ bản vẫn đảm bảo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện; đồng thời, tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất HĐND huyện và các xã, thị trấn nhiệm kỳ mới, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/HU của Huyện ủy đã đề ra.

Kinh tế tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp đảm bảo được kế hoạch; công tác quản lý bảo vệ rừng, đất đai, khoáng sản được tăng cường; thu ngân sách đạt cao so với dự toán được giao; tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo theo yêu cầu đề ra, nhất là các công trình trọng điểm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; an sinh xã hội được đảm bảo; chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm, chú trọng…

Các đại biểu tham dự hội nghị thực hiện tốt 5K phòng chống dịch Covid-19

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01-NQ/HU của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021. Đồng thời, thảo luận, góp ý vào nội dung dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 để sớm hoàn chỉnh và ban hành.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhấn mạnh: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm vừa tiếp tục phải ngăn chặn không để dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn, vừa lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội để đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép. Trong đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 01-NQ/HU của Huyện ủy đã đề ra. Đặc biệt, triển khai thực hiện văn bản số 114-TB/TU thông báo kết luận của đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh qua buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương cuối tháng 6 vừa qua.

T.HƯƠNG - S.TRÀ