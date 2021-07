KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC VIỆN LỤC QUÂN (7/7/1946 - 7/7/2021)

Đó là dòng chữ mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã gói trọn tình cảm để dành tặng cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Học viện Lục quân. Và tinh thần đoàn kết ấy đã đưa Học viện Lục quân đi qua chặng đường dài 75 năm đầy vẻ vang với nhiều thành tích để trọn vẹn trách nhiệm với Quân đội và cả nghĩa tình với những nước láng giềng anh em.

Học viện Lục quân luôn thực hiện tốt công tác dân vận, tạo điểm tựa cho Nhân dân

75 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và sự đùm bọc, ủng hộ của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, Học viện Lục quân luôn phát huy truyền thống “Kiên định vững vàng, đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân sự cho Quân đội Nhân dân Việt Nam và quân đội các nước bạn Lào, Campuchia.

Ngày 7/7/1946, Quân ủy Trung ương quyết định mở Lớp Huấn luyện Bổ túc quân sự trung cấp đầu tiên với 60 học viên tại Tông (thuộc thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội ngày nay) đánh dấu sự ra đời của Học viện. Hơn 450 khóa học với hơn 50.000 cán bộ chỉ huy, tham mưu binh chủng hợp thành cấp trung, sư đoàn và chuyên ngành binh chủng, hàng ngàn tiến sỹ, thạc sỹ quân sự cho Quân đội ta và quân đội hai nước bạn Lào, Campuchia là kết quả đào tạo của Học viện suốt 75 năm qua. Đội ngũ cán bộ này đã góp phần quan trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Quân đội; thực hiện nhiệm vụ quốc tế, tăng cường tình hữu nghị đặc biệt giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Bên cạnh công tác đào tạo, Học viện Lục quân với bản chất của những người lính Cụ Hồ vẫn luôn quan tâm công tác dân vận, góp phần quan trọng vào việc củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương. Theo đó, Học viện đã tích cực tham gia các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Dân vận khéo”, “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”... góp phần giúp Nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Học viện đã trao tặng 31 Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội, Nhà đại đoàn kết; tặng quà đối tượng chính sách với số tiền hơn 600 triệu đồng cho hơn 1.500 lượt người; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đơn vị kết nghĩa với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng… Cũng từ đây, tình quân - dân thêm thắm đượm. Và Học viện thực sự trở thành địa chỉ đỏ tin cậy của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương nơi đóng quân.

Trong quá khứ, Học viện Lục quân đã vinh dự được 4 lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và những danh hiệu sau này như “Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân”, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Tự do hạng Nhất, Huân chương Ít-xa-la hạng Nhì do Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng, Huân chương Hữu nghị THAPPAKDINH do Chính phủ Hoàng gia Campuchia trao tặng… là những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các nước láng giềng anh em ghi nhận trao tặng cho những nỗ lực, cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Học viện Lục quân trong suốt 75 năm qua. Sự ghi nhận ấy là động lực để Học viện Lục quân tiếp tục thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, xây dựng Quân đội đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng chính quy của Học viện. Học viện Lục quân cũng đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhất là những nội dung mới, nhận thức và tư duy mới của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc, về quốc phòng - an ninh, về xây dựng Quân đội; nắm vững nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự, xây dựng Học viện trong thời kỳ mới; đẩy mạnh xây dựng Học viện vững mạnh về mọi mặt. Trước mắt, Học viện Lục quân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị (giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học), vừa thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng; thực hiện tốt công tác dân vận, kết nghĩa, góp phần giữ vững và lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”...

Phấn khởi và tự hào với truyền thống, lịch sử hào hùng, những kết quả và thành tích vẻ vang của Học viện, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Học viện Lục quân không ngừng phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tô thắm thêm truyền thống Học viện Anh hùng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

PHẠM ĐÌNH CÔNG - NGỌC NGÀ