(LĐ online) - Chiều 9/7, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân Việt Nam (12/7/1946 - 12/7/2021).

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ tham dự buổi gặp mặt

Đến dự có các đồng chí: Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; K'Mák - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng An ninh Nhân dân Việt Nam nói chung và của tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Trong suốt chặng đường lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh Nhân dân Lâm Đồng đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ sở, lực lượng cách mạng; tình hình an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, an ninh nông thôn - đô thị, an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ và an ninh mạng luôn được giữ vững.

Ra đời từ Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, lực lượng An ninh Nhân dân Công an Lâm Đồng đã ra sức củng cố lực lượng, rèn luyện đạo đức tác phong để trở thành lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, xứng đáng với niềm tin yêu và nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân giao phó. Trước bối cảnh mở cửa, hội nhập với khu vực và thế giới cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong tăng cường lợi dụng con đường mở cửa hợp tác, cũng như thành tựu phát triển của khoa học công nghệ để móc nối vào trong nước, xây dựng lực lượng chống phá từ bên trong.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng lẵng hoa chúc mừng ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân

Với tinh thần an ninh chủ động, lực lượng An ninh Nhân dân Lâm Đồng cùng với lực lượng an ninh cả nước tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ, đập tan ý đồ của các tổ chức phản động lưu vong. Bắt, xử lý nhiều đối tượng; tăng cường lòng tin của người dân vào chế độ XHCN.

Phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới, lực lượng An ninh Nhân dân Lâm Đồng tiếp tục triển khai các biện pháp công tác, chủ động phát hiện các âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch từ sớm, từ xa để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, giữ vững tình hình anh ninh chính trị trên địa bàn, xứng đáng với truyền thống, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng cũng như những kết quả đạt được của lực lượng An ninh Nhân dân Công an Lâm Đồng trong thời gian qua. Đồng chí cũng đánh giá cao những thành tích của lực lượng An ninh Nhân dân Công an Lâm Đồng; đồng thời nhấn mạnh: Lực lượng An ninh Nhân dân Lâm Đồng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng uỷ Công an Trung ương, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng và đã giành nhiều kết quả quan trọng trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo, làm cho lực lượng An ninh Nhân dân ngày càng vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ sắc bén, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao. Những thành quả mà lực lượng An ninh Nhân dân Lâm Đồng đạt được đã góp phần đáng kể trong việc hoàn thành mục tiêu giữ vững an ninh trật tự, phục vụ đắc lực và thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước cho các đồng chí nguyên là Giám đốc, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm

Dịp này, có 3 cá nhân nguyên là Giám đốc, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh đó, có 2 tập thể và 2 cá nhân được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể và 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân.