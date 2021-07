Lãnh đạo tỉnh thăm, hỗ trợ các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tại Đơn Dương, Đà Lạt

(LĐ online) - Sáng 22/7, nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên các đơn vị, lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng chí K’Mák – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn và đồng chí Trương Thành Được - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, động viên, hỗ trợ 200 triệu đồng cho huyện Đơn Dương để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19; hỗ trợ 20 triệu đồng cho lực lượng làm công tác phòng chống dịch tại chốt Eo Gió, huyện Đơn Dương. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí K’Mák – Ủy Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiền mặt 200 triệu cho huyện Đơn Dương

Ông Dương Đức Đại – Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương đã báo cáo nhanh về tình hình kết quả phòng chống dịch trên địa bàn huyện Đơn Dương. Đến nay, huyện có 3 bệnh nhân Covid-19 sau 3 lần xét nghiệm âm tính đã được ra viện và tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà. Các trường hợp F1 được cách ly theo quy định. Trường hợp F0 phát sinh ngày 21/7 đã được cách ly chữa bệnh, thực hiện truy vết F1, khoanh vùng, dập dịch. Huyện đã thành lập 4 khu cách ly tập trung và 1 khu lưu trú tập trung dành riêng cho lái xe với số lượng lái xe của Đơn Dương khoảng 700 người.

Công tác kiểm soát, ngăn chặn đẩy lùi dịch đã và đang được huyện chỉ đạo quyết liệt, các lực lượng tham gia tại các trạm, chốt khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm tra đối với lái xe đường dài, nhất là tài xế vận chuyển hàng hóa, nông sản từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đơn Dương và ngược lại.

Bí thư Huyện ủy Đơn Dương Trương Văn Tùng cũng bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của đoàn lãnh đạo tỉnh và huyện cũng nhận được sự chỉ đạo, thăm hỏi, động viên thường xuyên. Qua đó, góp phần động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch có thêm nghị lực, niềm tin để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch hiệu quả trên địa bàn huyện.

Xác định huyện là địa bàn chủ lực cung cấp khối lượng nông sản lớn của tỉnh, (chiếm khoảng 30% nông sản toàn tỉnh), nên lãnh đạo huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả nhưng vừa đảm bảo phát triển sản xuất.

Đoàn trực tiếp thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 20 triệu đồng cho lực lượng tham gia phòng chống dịch tại chốt Eo Gió – huyện Đơn Dương

Đồng chí K’Mák – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công tác phòng chống dịch thời gian qua của huyện, nhất là sự vào cuộc tích cực của toàn hệ thống chính trị, của lực lượng y tế, công an, quân đội, dân quân, các đoàn thể chính trị. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị huyện cần tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Trung ương và của tỉnh. Cần chủ động linh hoạt, sáng tạo trong phòng chống dịch, không lơ là, chủ quan trước diễn biến hết sức phức tạp, thực hiện truy vết, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, động viên bà con tiếp tục phát triển sản xuất, nhất là chuyển đổi sản xuất các loại rau ngắn ngày theo chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các trạm chốt theo quy định.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, tại Thành ủy Đà Lạt, đoàn đã đến thăm hỗ trợ 200 triệu đồng cho lực lượng làm công tác phòng chống dịch Covid-19. Đoàn cũng đã nghe đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt báo cáo nhanh về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Đến nay, cơ bản các điều kiện được đảm bảo, luôn chuẩn bị kịch bản, tinh thần sãn sàng khi có dịch Covid-19 lây lan. Thành phố chỉ có một ca là tài xế dương tính và đã được cách ly, phong tỏa chặt chẽ theo quy định.

Đoàn đến thăm, hỗ trợ lực lượng tham gia phòng chống dịch của TP Đà Lạt và hỗ trợ 200 triệu đồng

Thành phố đã trích hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, các trạm chốt đã được thiết lập, các khu cách ly đã được kích hoạt sẵn sàng cho mọi tình huống. Thành phố cũng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt về việc thực hiện nghiêm công tác kiểm soát, ngăn chặn đẩy lùi dịch, không để lây lan ra cộng đồng. Tăng cường quản lý kiểm tra, chỉ đạo kịp thời qua hệ thống Zalo nội bộ. Tuyên truyền người dân Đà Lạt nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng chống dịch, tuân thủ nghiêm 5K, chung tay cùng thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của Nhân dân.

Đặc biệt, tại TP Đà Lạt, có 640 tổ Covid-19 cộng đồng hoạt động rất hiệu quả, nêu cao vai trò giám sát kiểm soát chặt chẽ về dịch bệnh, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng K’Mák ghi nhận, đánh giá cao về cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quản lý đội ngũ tài xế, phụ xe thông qua Zalo với sự phối hợp tốt của công an, quân đội của TP Đà Lạt. Đến nay, cơ bản công tác phòng chống dịch của Đà Lạt đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đồng chí K’Mák chỉ đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Namvthành phố cần tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát chặt, ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng, không làm hoang mang dư luận. Ngoài chống dịch, thành phố cần thúc đẩy phát triển sản xuất, cung cấp hàng hóa, nông sản cho các tỉnh, thành phía Nam, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Nhân dân thành phố.

NGUYỆT THU