Nhận thức đầy đủ, sâu sắc bài viết của Tổng Bí thư về con đường đi lên CNXH (bài cuối)

Bài cuối: Tiếp tục con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

(LĐ online) - Trong khi kẻ thù đang tập trung, tăng cường chống phá CNXH, nhiều nước quay lưng với CNXH, thì Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định CNXH là mục đích hướng tới và kiên định với con đường đi lên CNXH.

Thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) nhằm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển hiện đại; Nhân dân có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Đây là là một cuộc cách mạng vô cùng to lớn, phải trải qua một quá trình phức tạp, kéo dài để quá độ đi lên CNXH.

Điều này được Tổng Bí thư tiếp tục nhấn mạnh trong bài viết của mình: “Quá độ lên CNXH là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp, vì nó phải tạo sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội”. Và để thực hiện thành công, Tổng Bí thư đã phân tích, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề có tính đột phá, đó là: Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân…

Đối với Việt Nam, kinh tế thị trường định hướng XHCN được xem như là công cụ, phương tiện xây dựng CNXH; còn mục đích của nó là phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho CNXH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Kinh tế thị trường định hướng XHCN có sự quản lý của nhà nước pháp quyền XHCN, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, “đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta”. Bởi vì trên thế giới, mô hinh này chưa có trong tiền lệ; đúng như Tổng Bí thư đã viết: “Đó là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường; một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH”. Đặc trưng của nó là “gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển”. Theo Tổng Bí thư, “đây là một yêu cầu có tính nguyên tắc để bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững, theo định hướng XHCN”.

Xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội lần đầu tiên được Đảng ta nêu ra trong Hội nghị Trung ương 4, khóa VII (1/1993). Sau đó, các Văn kiện Đại hội Đảng, hội nghị Trung ương các khóa tiếp tục khẳng định và bổ sung thêm “sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong bài viết này, Tổng Bí thư tiếp tục nhấn mạnh và làm sáng tỏ thêm: “Chúng ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam”. Xây dựng văn hóa phải lấy con người là trung tâm, “vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới”; bởi con người, Nhân dân Việt Nam là chủ thể xây dựng, tạo dựng xã hội tốt đẹp và được hưởng chính những thành quả đó. Coi văn hóa là nền tảng, trụ cột về tinh thần của chế độ CNXH Việt Nam là thành tựu lớn về lý luận của Đảng ta, là kết quả của sự tổng kết thực tiễn và tiếp thu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như những thành tựu của tư duy nhân loại về văn hóa.

Trong bài viết, Tổng Bí Bí thư còn nêu lên và làm sáng tỏ thêm một số vấn đề cốt lõi, trọng tâm như: Mô hình chính trị, cơ chế vận hành: Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ; dân chủ XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; đại đoàn kết toàn dân tộc; Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đây là những nhiệm vụ, vấn đề quan trọng, thường xuyên, có tính chiến lược của Đảng ta.

Về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đây “là mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích; mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của Nhân dân, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Về dân chủ XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, hiện nay chúng ta mới chỉ thấy tính chất pháp quyền trong nhà nước pháp quyền XHCN mà chưa thấy được đây là phương thức thực hiện quyền lực của Nhân dân hiệu quả nhất, cũng như phương thức thực hiện dân chủ XHCN thực tế nhất trong điều kiện hiện nay. Do đó, Tổng Bí thư chỉ ra: “Pháp quyền dưới chế độ XHCN là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm và bảo vệ lợi ích của đại đa số Nhân dân”.

Về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư xác định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam”. Vì vậy, Đảng ta luôn khẳng định rất cần tạo dựng mối quan hệ găn bó khăng khít, bền chặt giữa Đảng với Nhân dân.

Về vai trò lãnh đạo của Đảng, Tổng Bí thư khẳng định: “Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng XHCN”. Vì vậy, Đảng ta phải “đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ XHCN” và “Đảng ta kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản”. Đảng phải “ý thức được nguy cơ đối với đảng cầm quyền là tham nhũng, quan liêu, thoái hóa... nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường”, nên “phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hóa”.

Trong bài viết này, Tổng Bí thư cũng đã chỉ ra những kết quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả những phương diện mà nước ta đã đạt được qua 35 năm tiến hành đổi mới, đặc biệt là những kết quả, thành tích mà Việt Nam đã đạt được trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu trong năm 2020. Tổng Bí thư khẳng định lại nhận định của Đại hội XIII khi đánh giá những kết quả mà đất nước ta, Nhân dân ta đã đạt được qua 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991: “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Không chỉ nói về thành tựu, mà Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và những thách thức mới phải đối mặt trong quá trình phát triển đất nước; đồng thời, lưu ý những hạn chế, khuyết điểm đó là không thể tránh khỏi nên “cần được xem xét một cách tỉnh táo và xử lý một cách kịp thời, hiệu quả”.

Thực tế đã chứng minh, phát triển theo mô hình CNXH Việt Nam mà Đảng đã đề ra không chỉ có hiệu quả tích cực về kinh tế mà các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường cũng được giải quyết tốt hơn. Qua đó, chứng tỏ sự lựa chọn con đường phát triển XHCN và gắn độc lập dân tộc với CNXH là sự lựa chọn đúng đắn, hợp quy luật khách quan và thực tiễn thời đại. Vì vậy, qua bài viết này, Tổng Bí thư tiếp tục khẳng định con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là một tất yếu khách quan; đồng thời, chỉ ra cách thức, nguyên tắc trong xây dựng CNXH ở Việt Nam để đảm bảo sự thành công: “Đi lên theo định hướng XHCN là một quá trình không ngừng củng cố, tăng cường, phát huy các nhân tố XHCN để các nhân tố đó ngày càng chi phối, áp đảo và chiến thắng. Thành công hay thất bại là phụ thuộc trước hết vào sự đúng đắn của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Đây là một trong những nguyên tắc, phương pháp luận, một luận điểm có ý nghĩa định hướng hết sức quan trọng.

Trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, tư tưởng về những nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII, vừa trực diện đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; đồng thời, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, ý chí hành động cho con người Việt Nam trong quá trình xây dựng CNXH.

LINH NHÂN