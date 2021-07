Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

Phải khẳng định rằng, việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai bài bản, kịp thời, nghiêm túc; có sự đổi mới trong việc tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và hàng năm; đối tượng học tập chuyên đề được triển khai sâu rộng, thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình; gắn thực hiện Chỉ thị với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tập trung vận động, huy động mọi nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân. Tùy theo tình hình và điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị xác định nội dung đột phá và xây dựng kế hoạch thực hiện, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm…

Từ năm 2016 - 2020, phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội của các địa phương đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc ở cơ sở được chỉ đạo giải quyết như: Tình trạng di cư tự do của đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc, đòi về làng cũ, lấn chiếm đất rừng, khiếu nại, tố cáo, cải cách thủ tục hành chính, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân…; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục dẫn đầu khu vực Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, sắp xếp, tinh giản bộ máy cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết 39 và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất và đạt kết quả tích cực; từ đó, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định một số nội dung đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác trong giai đoạn 2016 - 2021 như: Nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt đảng để tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở: “Liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân”, cán bộ, công chức, viên chức: liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì Nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng lề lối, tác phong trong công việc, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, tận tụy phục vụ lợi ích Nhân dân; đạo đức, lối sống trong sáng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, cục bộ.

Xác định đây là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, các năm 2018, 2019, 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xác định nội dung đột phá: Cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì Nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; quản lý, bảo vệ rừng; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số…

Để biến những nội dung đột phá trở thành phương châm hành động, lãnh đạo các cấp hạn chế tối đa những cuộc làm việc bằng hình thức hội nghị, thay vào đó trực tiếp xuống cơ sở để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

Với khá nhiều những cách thức đổi mới, sáng tạo và quyết liệt trong thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết, từ đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được xây dựng, thực hiện có sức lan tỏa, đạt kết quả cao. Đời sống của Nhân dân cũng ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của cả nước; bức tranh nông thôn mới ở Lâm Đồng trở thành điểm sáng của vùng Tây Nguyên.

5 năm qua, đã có 287 tập thể, 596 cá nhân và hộ gia đình ở cấp huyện và cấp tỉnh được biểu dương là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. 2 tập thể và 5 cá nhân của tỉnh cũng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều đáng mừng hơn, đó là những tập thể, cá nhân điển hình đã được biểu dương, khen thưởng ở các cấp đã luôn ý thức và tự hào với danh hiệu được trao, tiếp tục duy trì và phát huy tốt thành tích trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Có thể khẳng định rằng, những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong những năm qua là nền tảng, cơ sở, tạo động lực để tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

NGUYỄN NGHĨA