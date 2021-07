Tại Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 242 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng; các tỉnh.

Chiến sỹ trẻ thắp nến tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Thuận

Tại Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 242 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng; các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Định, Cà Mau, Cao Bằng, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế, Trà Vinh, Vĩnh Long và các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh.

(Theo TTXVN)