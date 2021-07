Trao tặng vườn cây mai anh đào mừng 75 năm ngày truyền thống Học viện Lục quân

(LĐ online) - Nhân dịp Học viện Lục quân đón nhận Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (7/7/1946- 7/7/2021), sáng 4/7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt đã tổ chức trao tặng vườn cây mai anh đào cho Học viện Lục quân. Dự lễ bàn giao có ông Tôn Thiện San - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân.

Ông Tôn Thiện San - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt (thứ 2 từ phải qua) cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viên Lục quân trồng cây mai anh đào

Học viện Lục quân trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện đã đào tạo ra nhiều lớp thế hệ cán bộ quân sự trung, cao cấp cho quân đội ta và quân đội các nước Lào, Campuchia. Đặc biệt, đã có nhiều đồng chí từng được đào tạo tại Học viện trở thành tướng lĩnh cấp cao, giữ các cương vị quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Vườn cây mai anh đào được trao tặng lần này có diện tích khoảng 1.000 m2, thuộc khuôn viên Học viện Lục quân. Vườn cây hiện có 75 cây mai anh đào, mỗi cây có chiều cao khoảng 2 m mới được trồng, nhằm góp phần xây dựng cảnh quang môi trường Học viên Lục quân ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, vườn cây còn là biểu trưng cho 75 năm ngày truyền thống Học viện Lục quân anh hùng. Vườn cây mai anh đào được bàn giao là một trong nhiều ý nghĩa thiết thực, nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân gắn bó.

Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, Học viện Lục quân cũng luôn quan tâm đến công tác phối hợp với Đảng bộ, Chính quyền TP Đà Lạt trong việc hực hiện chính sách hậu phương quân đội, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện công tác dân vận kết nghĩa. Qua đó, cũng đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh.

ĐAM TRỌNG