Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận làm việc tại TP Bảo Lộc

(LĐ online) - Chiều 18/8, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với TP Bảo Lộc về công tác triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua trên địa bàn thành phố

Tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Kim Đình - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố đã báo cáo nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, tuy đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song với sự vào cuộc quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị đã góp phần đưa kinh tế - xã hội thành phố phát triển ổn định trên tất cả các lĩnh vực. Tính đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt hơn 1.447 tỷ đồng, đạt 72% dự toán, bằng 141% so cùng kỳ năm 2020. Xây dựng cơ bản, đầu tư công thực hiện được trên 42,13% kế hoạch được giao; quốc phòng, an ninh được giữ vững và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân, đặc biệt là người khó khăn, yếu thế được thực hiện kịp thời, đảm bảo…

Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, Bảo Lộc đã chủ động dự báo tình hình về nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm vào địa phương. Từ đó, đã triển khai thực hiện đồng bộ các phương án, biện pháp đảm bảo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế theo tinh thần chỉ đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành của tỉnh. Dựa vào tình hình thực tế, Thành ủy, UBND TP Bảo Lộc và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố đã kịp thời ban hành các nghị quyết, công văn và văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, phường tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của trung ương, tỉnh Lâm Đồng và địa phương.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Bảo Lộc đã phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố trực tiếp phụ trách địa bàn, thường xuyên đi cơ sở kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp; không ngừng động viên, chia sẻ khó khăn, nguy hiểm cả về vật chất, lẫn tinh thần để các lực lượng tuyến đầu yên tâm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đặc biệt, TP Bảo Lộc đã phát lời kêu gọi quần chúng nhân dân tham gia giám sát, tố giác các hành vi vi phạm phòng chống dịch để kịp thời nắm bắt, xử lý nghiêm; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền các quy định, biện pháp phòng chống dịch đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung để người dân cùng nắm bắt thực hiện có hiệu quả. Giao nhiệm vụ cho Công an thành phố chủ trì phối hợp với các ngành chức năng và các phường, xã tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm của xe tải vận chuyển hàng hóa đi đến từ các vùng dịch. Từ ngày 4/8 đến nay, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 77 trường hợp lái xe, phụ xe tải vi phạm các quy định phòng chống dịch; chủ động khoanh vùng, truy vết nhanh các trường hợp liên quan đến các ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn, các địa phương trong và ngoài tỉnh…

Trong thời gian qua, TP Bảo Lộc đã thành lập đưa vào hoạt động 6 khu cách ly tập trung không thu phí, với quy mô hơn 700 giường; 6 cơ sở cách ly lưu trú có thu phí, với 330 giường và 2 cơ sở lưu trú cho tài xế, phụ xe tải với 150 chỗ ở; địa phương cũng thành lập 2 điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại Bến xe Đức Long (phường Lộc Sơn) và mỏ đá Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc (xã Đại Lào), với quy mô tiếp nhận từ 750 - 800 lượt phương tiện/ngày đêm.

Việc kiểm tra, kiểm soát thực hiện công tác phòng chống dịch tại chợ trung tâm Bảo Lộc, các trung tâm thương mại và chợ nông thôn trên địa bàn đặc biệt được chú trọng. Qua đó, các ngành chức năng và các xã, phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở bà con tiểu thương tuân thủ 5K trong kinh doanh, buôn bán; triển khai lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 cho bà con tiểu thương; đồng thời, thực hiện để người dân khai báo y tế khi đến giao dịch, mua sắm.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận kiểm tra công tác phòng chống dịch tại UBND Phường 2 (TP Bảo Lộc)

Hiện nay, TP Bảo Lộc cũng thành lập 177 chốt bảo vệ “vùng xanh” tại 11/11 phường, xã với hàng trăm thành viên tham gia. Sau 6 đợt, toàn TP Bảo Lộc đã có 10.117 lượt người thuộc các đối tượng ưu tiên được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Đặc biệt, Bảo Lộc là một trong những trung tâm công nghiệp của tỉnh, với hơn 10.000 công nhân, lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. Do đó, công tác phòng chống dịch tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, Cụm công nghiệp Lộc Phát… luôn được chú trọng thực hiện đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả. Đến nay, Bảo Lộc đã có 8 doanh nghiệp thực hiện mô hình “3 tại chỗ” đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn chưa thể triển khai mô hình “3 tại chỗ”.

Về công tác chi trả hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn, đến nay, TP Bảo Lộc đã chi trả được 8,03 tỷ đồng đồng cho 5.356 đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong phát triển kinh tế - xã hội và triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quân yêu cầu TP Bảo Lộc cần nhanh chóng khắc phục các hạn chế, khó khăn để biến thách thức thành cơ hội thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025; địa phương cần tập trung khắc phục các sai phạm liên quan đến trật tự xây dựng, đất đai trong thời gian qua…

Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh giá Bảo Lộc là địa phương luôn tiềm ẩn nguy cơ cao. Do đó, Bảo Lộc phải xem phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai đồng bộ, có hiệu quả các phương án, biện pháp thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả. TP Bảo Lộc phải tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ và quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng trong phòng chống dịch hạn chế mức thấp nhất dịch bệnh xâm nhiễm vào địa phương. Từ đó, đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội và mang lại cuộc sống ấm no, an toàn cho Nhân dân; tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vất chất cho các đối tượng yếu thế; chủ động nguồn nhân lực, vật lực và không được phép chủ quan, lơ là để chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong mọi tình huống.

Cùng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo khối đại đoàn kết vững chắc, huy động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia phòng chống dịch hiệu quả, tham gia bảo vệ “vùng xanh” trên toàn địa bàn.

Sau buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Quận đã tới kiểm tra một số mô hình phòng chống dịch hiệu quả đã được triển khai tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn TP Bảo Lộc; đồng thời, kiểm tra tiến độ thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Phạm Văn Huyên tại hồ Nam Phương 1 (phường Lộc Phát).

KHÁNH PHÚC