Chiến lược vắc xin vì sức khỏe cộng đồng

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch COVID-19, Việt Nam đã và đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin lớn nhất với mục tiêu đạt được miễn dịch cộng đồng. Đại dịch COVID-19 sẽ không sớm kết thúc và đã xuất hiện những biến chủng mới. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cách tốt nhất để ngăn biến chủng mới là tiêm chủng cho toàn bộ dân số thế giới. Khẳng định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết tất cả các loại vắc xin COVID-19 được Việt Nam lựa chọn sử dụng đều được tổ chức này phê duyệt, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang sử dụng các loại vắc xin này đều đạt kết quả tích cực trong phòng, chống COVID-19.

Tuy nhiên, bất chấp sự thật đó, thời gian qua, trên mạng xã hội và một số cơ quan truyền thông nước ngoài vẫn xuất hiện nhiều ý kiến công kích chính sách vaccine của Việt Nam, xuyên tạc hiệu quả một số loại vaccine, gây hoang mang dư luận, nhằm mưu đồ phá hoại quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân là trên hết, trước hết, nhanh chóng đưa đất nước trở lại bình thường, phát triển.

Để chiến lược vaccine được triển khai trong thời gian sớm nhất, bảo đảm an toàn và có hiệu quả cao nhất, nhiều chủ trương, chính sách cụ thể đã được ban hành. Bên cạnh tập trung nhiều biện pháp như tăng cường đàm phán, huy động tài chính để mua, nhập khẩu vaccine. Chính phủ Việt Nam cũng đã thành lập Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 kêu gọi sự ủng hộ từ đồng bào trong và ngoài nước, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế.

Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của các bộ, ban, ngành, cơ quan chức năng, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cũng như sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước nhằm có được nguồn vaccine nhanh nhất, nhiều nhất có thể. Sự nhạy bén của Việt Nam trong thực hiện chiến lược vaccine, đặc biệt là “ngoại giao vắc-xin”, đã giúp chúng ta tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả nhất các nguồn vaccine từ cơ chế COVAX cũng như sự hỗ trợ quý giá của nhiều quốc gia như Nhật Bản, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Australia, Anh, Đức, Ấn Độ,... qua các hình thức khác nhau.

Với chiến lược vaccine đúng đắn, kịp thời, triển khai theo cả chiều sâu và chiều rộng, Việt Nam đã tiếp nhận nguồn cung vaccine tương đối dồi dào, giúp thực hiện mục tiêu hết quý I/2022 sẽ có 70% dân số được tiêm phòng Covid-19, tương đương 150 triệu liều vaccine.

Kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng về nhiều mặt, từ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh đến kinh tế - xã hội. Mục tiêu trong 6 tháng cuối năm là tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao vaccine theo cả hình thức viện trợ, bán và chuyển giao công nghệ, cũng như đẩy mạnh nguồn cung trang thiết bị, vật tư y tế; tập trung theo dõi, phát hiện các xu hướng mới trong và sau đại dịch COVID-19 để thông tin, tham mưu giúp Chính phủ trong triển khai các chiến lược, định hướng phát triển đất nước...

Hiện nay người dân trên cả nước, nhất là vùng có dịch bệnh diễn biến phức tạp, đang được đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, vì số lượng vaccine hiện tại chưa thể đủ cung cấp cho tất cả mọi người nên Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng đã có sự phân bổ hợp lý, khoa học cho các địa phương, cũng như đối tượng cần tiêm, được tiêm. Việc ưu tiên vaccine cho người dân ở vùng tâm dịch của Chính phủ cũng được người dân và chính quyền các địa phương hết sức đồng tình, ủng hộ. Không chỉ ưu tiên dành vaccine cho các điểm nóng về dịch bệnh, nhiều địa phương, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cũng như người dân trên cả nước còn chung sức, đồng lòng, tích cực đóng góp nhân lực, trang thiết bị y tế, lương thực thực phẩm,… nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với những nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Chính phủ Việt Nam luôn giữ quan điểm nhất quán trong việc tạo điều kiện bình đẳng cho mọi người dân tiếp cận vaccine. Nguồn vaccine chúng ta có được là kết quả từ nỗ lực to lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cũng như nhiều tổ chức, cá nhân khác trong xã hội.

Dù là vaccine loại nào, do đâu sản xuất khi nhập về Việt Nam đều được thẩm định kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm phục vụ kịp thời cho mục tiêu tiêm chủng trên toàn quốc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Việc triển khai tiêm vaccine đến từng cá nhân là phụ thuộc vào lô vaccine nhập về ở thời điểm tiêm, không có sự phân biệt đối xử.

Những ngày này, việc tiêm phòng vaccine COVID-19 đang được tăng tốc tại nhiều địa phương. Đây là cuộc đua khó khăn để chống lại dịch bệnh nguy hiểm, và luôn cần sự ủng hộ, đoàn kết, đồng lòng của cả dân tộc. Vì như đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đến thời điểm này, chúng ta vẫn kiểm soát được tình hình và nhất định chúng ta sẽ tiếp tục kiểm soát được tình hình nếu cả nước thực hiện nghiêm túc các giải pháp mà Trung ương đã yêu cầu, trong đó có việc thực hiện chính sách vaccine. Sự chậm trễ vì bất cứ lý do nào đều có thể gây ra những hậu quả khó lường, thậm chí chúng ta không có cơ hội để hối tiếc.

TS (Theo Báo Nhân dân)