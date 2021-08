Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: ''Cuộc chiến'' bền bỉ

(LĐ online) - Đả phá chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh nằm trong Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch tập trung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam hình thành từ lâu. Hiện nay, trước những thành tựu to lớn của nước ta đạt được sau 35 năm đổi mới khiến các thế lực thù địch, những kẻ hận thù dân tộc “hậm hực”, càng điên cuồng chống phá. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là “cuộc chiến tranh” lâu dài, gian khổ và bền bỉ.

Việt Tân đã bị Bộ Công an liệt vào danh sách tổ chức khủng bố, chống phá Nhà nước Vệt Nam

NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN THÂM ĐỘC CỦA KẺ THÙ

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đảng ta tiếp tục lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhận thức tầm quan trọng của “mặt trận tư tưởng”, kẻ thù đã và đang tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Bởi trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, tư tưởng được kẻ thù xác định là “mặt trận quyết định”.

Không phải bây giờ, mà từ thập niên 40 - 50 của thế kỷ trước, các thế lực thù địch, đứng đầu là Mỹ đã phát động chiến lược “diễn biến hòa bình” với mục tiêu chống phá phong trào độc lập dân tộc, xóa bỏ các nước XHCN trên toàn thế giới, trong đó, Việt Nam là trọng điểm; nhằm thiết lập trật tự thế giới mới do Mỹ chi phối và cầm đầu. Trong Chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch phá hoại trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, đối ngoại, an ninh, quốc phòng… với thủ đoạn: Lấy chống phá chính trị, tư tưởng, văn hóa làm khâu đột phá; lấy chống phá về kinh tế làm mũi nhọn. Lấy vấn đề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ. Đặc biệt, chúng coi trọng chống phá nội bộ Đảng Cộng sản, chuyển hóa đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước; chủ trương “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an.

Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng, nhằm phủ nhận, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng ta bằng hình thức lập lờ, đánh tráo khái niệm, hô hào cái gọi “chủ thuyết phát triển mới”. Nhằm đánh lừa, gây hoang mang tư tưởng của cán bộ, đảng viên, làm cho chúng ta lẫn lộn, mất phương hướng bằng chiêu trò lấy “chủ nghĩa Hồ Chí Minh” thay thế chủ nghĩa Mác - Lênin rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn ra sức cổ súy, tuyên truyền các trào lưu tư tưởng phương Tây cực đoan; khuếch trương chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa bè phái… nhằm thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.

Hiện nay, các thế lực thù địch tập trung chống phá, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng; bôi nhọ, nói xấu cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước; phủ nhận thành tựu của cách mạng do Đảng lãnh đạo. Luận điệu của chúng: Đảng ta là “đảng toàn trị”; “Đảng đứng trên tất cả”; “Đảng không làm gì cho đất nước, cho Nhân dân chỉ lo đấu đá tranh giành quyền lực”… Từ đó, đòi thay đổi thể chế chính trị, đòi đa nguyên, đa đảng, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng…

Để biện minh cho luận điệu xảo trá này, các thế lực thù địch, nhất là những kẻ thù hận dân tộc, lưu vong ở nước ngoài, sống bám vào đồng đô la bận thỉu của các tổ chức phản động người Việt ở hải ngoại “tài trợ”; chúng lu loa, cố tình bóp méo sự thật, xuyên tạc tình hình đất nước; tụ tập để thành lập các tổ chức phản động: “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, Triều đại Việt”…; các hội, nhóm: “Xã hội dân sự”, “tổ chức yêu nước”… cắt ghép thông tin phiến diện, bịa đặt, chống phá phát tán trên Internet, mạng xã hội. Nguy hiểm nhất là các tổ chức này đã lén lút móc nối, xâm nhập vào các tổ chức phản động trong nước để “dựng ngọn cờ”, lôi kéo, kích động biểu tình, bạo loạn, gây rối tình hình; rồi chụp hình, quy phim tung lên mạng xã hội để… nhận tiền tài trợ (!).

Một bộ phận cực đoan, cơ hội chính trị lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… lớn tiếng vu khống, xúc xiểng nhà nước Việt Nam. Trong các báo cáo Nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và một số tổ chức Nhân quyền thế giới trước nay đánh giá về tình hình Nhân quyền ở Việt Nam rất thiếu khách quan, thiên kiến. Điều này đã “châm ngòi” cho các tổ chức “chống cộng” hả hê, lấy cớ xuyên tạc, bóp méo sự thật, công kích Đảng và Nhà nước Việt Nam!

Một trong những thủ đoạn thâm độc là các thế lực thù địch tập trung khai thác, khoét sâu những yếu kém bên trong; lợi dụng tình hình khó khăn về kinh tế, đời sống của một bộ phận Nhân dân; những hạn chế, thiếu sót trong công tác điều hành ở một số lĩnh vực; những khuyết điểm của một số tổ chức, cá nhân… để thổi phồng, quy kết những vụ việc cá biệt thành bản chất của Đảng, Nhà nước ta. Chúng ráo riết “tấn công” vào công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước; xuyên tạc công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của nước ta… nhằm tạo hoài nghi, làm giảm sút niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước; kích động chia sẻ khối đoàn kết dân tộc, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân…

Triều đại Việt - Tổ chức phản động của người Việt ở hải ngoại chống phá Nhà nước Việt Nam

“CUỘC CHIẾN” LÂU DÀI, BỀN BỈ

Trước tình hình chống phá ngày càng tinh vi, xảo quyệt của các tổ chức phản động, các thế lực thù địch trong và ngoài nước; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, bức xúc. Bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay cần đặt trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp khó lường; những thuận lợi, khó khăn đan cài. Điều cốt lõi là phải nhận diện cho được âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; để từ đó đề ra những giải pháp đấu tranh kiên quyết, phù hợp, hiệu quả.

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc tầm quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ sống còn để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bồi dưỡng, trang bị kiến thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm phong phú thêm hệ tư tưởng, quan điểm của Đảng ta về con đường đi lên CNXH của Việt Nam là kiên định, nhất quán.

Thứ hai, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt sâu sắc các quan điểm, nội dung, giải pháp đặt ra trong Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hình mới”, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách vừa lâu dài, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ ba, phát huy vai trò của ngành tuyên giáo trong việc chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng; hệ thống báo chí, truyền thông đưa nhiều thông tin tích cực để định hướng dư luận xã hội. Đồng thời, ngành tuyên giáo tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xây dựng các lực lượng đủ mạnh; thành lập các tổ, nhóm chuyên trách theo dõi, nắm chắc thông tin, tình hình phát tán tin, bài, hình ảnh… xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên internet, mạng xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc, xuyên tạc, phản động. Chỉ đạo ngành chức năng triệt phá, gỡ bỏ, vô hiệu hóa những trang mạng của số đối tượng cực đoan, cơ hội chính trị phát tán thông tin bất lợi. Kiên trì, quyết liệt đấu tranh phản bác mạnh mẽ trên không gian mạng xã hội…

Thứ tư, đẩy mạnh quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí, truyền thông, xuất bản; thường xuyên định hướng hoạt động của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ; tăng cường giáo dục thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong việc tham gia mạng xã hội. Triển khai “Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội” và các quy định của pháp luật… trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai trái trên mạng xã hội…

Thứ năm, đào bạo đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng bồi dưỡng tư tưởng, bản lĩnh chính và năng lực công tác cho lực lượng chuyên trách trên “mặt trận tư tưởng” để đảm nhận nhiệm vụ nặng nề, phức tạp, bền bỉ.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là “cuộc chiến” gian khổ, lâu dài, phức tạp. Do đó, không được chủ quan, mất cảnh giác mà phải tỉnh táo, kiên định, bền bỉ, quyết liệt. Tin chắc rằng, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt và nhất quán của Đảng ta, kẻ thù dù có thâm độc đến đâu, sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu đen tối.

THẠCH TÂM