Lạc Dương nâng cấp độ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Chiều 12/8, Huyện ủy Lạc Dương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các đồng chí: Phạm Triều –Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ya Tiong – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Sử Thanh Hoài – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND huyện đã báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Trong đó, có thông tin liên quan đến Thông báo khẩn số 37 của Sở Y tế ngày 11/8/2021 về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc Covid-19, huyện Lạc Dương có địa điểm là Trung tâm Y tế huyện (khung thời gian từ 07h30-11h30 ngày 29/7/2021 và 09h00-11h00 ngày 31/7/2021). Qua quá trình điều tra, xác minh, thông tin về trường hợp này là ông N.Đ.T, 22 tuổi, là tài xế Công ty Taxi Mai Linh có địa chỉ số 40, Cao Thắng, P7, Đà Lạt, công bố là F0 vào ngày 10/8/2021.

Thông tin dịch tễ: ngày 27/7/2021, ông N.Đ.T có đến nhà người quen tại xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt (trường hợp này là F0 được xác định vào ngày 7/8/2021). Khoảng thời gian từ 07h30 đến 11h00 ngày 29/7/2021, ông N.Đ.T được thông báo của Công ty Taxi Mai Linh đến tiêm phòng vắc xin tại Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương (được khám phân loại không đủ điều kiện để tiêm vì bị dị ứng), sau đó về nhà không đi đâu. Lúc 09h00-11h00 ngày 31/7/2021, ông N.Đ.T dẫn người nhà cùng làm Công ty Taxi Mai Linh từ Bảo Lộc đến tiêm phòng vắc xin, ông N.Đ.T chỉ đứng bên ngoài, không vào Trung tâm Y tế huyện. Theo khai thác thông tin dịch tễ, ông N.Đ.T có tiếp xúc một trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt (hiện đã đi cách ly tại Khu cách ly Nguyễn Hoàng, Phường 7, TP.Đà Lạt, qua công tác truy vết ngày 8/8/2021, ông N.Đ.T được cách ly tại nhà; ngày 10/8/2021 lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR dương tính). Theo quy định của Bộ Y tế thì việc điều tra tìm nguồn lây của ca bệnh với mốc thời gian trong vòng 14 ngày (mốc dịch tễ) trước khi khởi phát của ca bệnh sẽ thuộc phạm vi điều tra dịch tễ cơ bản.

Trước tình hình dịch bệnh tại thành phố Đà Lạt đang diễn biến phức tạp, khó lường, là địa bàn giáp ranh nên huyện Lạc Dương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5234/UBND-VX2 ngày 23/7/2021 và Kế hoạch số 5488/KH-UBND ngày 03/8/2021. Trong đó, tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đặc thù như: Quản lý chặt chẽ đối với lực lượng lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa (liên tỉnh và nội tỉnh) khi thực hiện việc giao nhận hàng hóa trên địa bàn huyện; Tăng cường hoạt động kiểm soát của các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và tổ Covid cộng đồng để kịp thời phát hiện các trường hợp người lạ trở về địa phương và kiểm soát, quản lý các trường hợp đang áp dụng biện pháp cách ly tại nhà; Kích hoạt khu cách ly tập trung tại Khu điều hành (cũ) Nhà máy Thủy điện Đạ Khai tại xã Đạ Nhim để phục vụ việc cách ly tập trung; Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với khu vực vùng đệm tại xã Đạ Chais (vùng giáp ranh với huyện Khánh Vĩnh; khu vực bãi đậu xe tạm thời đối với các phương tiện vận tải chưa đủ điều kiện qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Đưng K’Si, xã Đạ Chais).

Đồng thời, thực hiện phương án làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cư trú tại địa phương khác đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được cấp thẻ xanh nhận diện; khi đi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện yêu cầu trình thẻ xanh nhận diện, đồng thời, thực hiện khai báo y tế theo quy định để lưu thông qua chốt; đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 và trật tự giao thông. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định bố trí 50% cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tuyến tại nhà; trong đó ưu tiên sắp xếp làm việc tại nhà đối với những cán bộ, công chức, viên chức đang cư trú tại địa phương khác.

UBND huyện đã chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để xây dựng phương án và triển khai một số biện pháp để đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu trong điều kiện dịch bệnh có thể xảy ra. Theo đó, mỗi địa phương đều được phân bổ nguồn kinh phí (xã hội hóa) để thực hiện biện pháp tích trữ một số hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là gạo để đảm bảo cung ứng bình ổn giá tại mỗi địa phương khi có yêu cầu.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Phạm Triều đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung phòng chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, đồng thời tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện bố trí 50% cán bộ, công chức, viên chức trở lên làm việc trực tuyến tại nhà. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị, nhất là tại cơ sở y tế, công ty, doanh nghiệp có đông người lao động. Tăng cường hoạt động kiểm soát của các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn; tiếp tục có các giải pháp để quản lý chặt chẽ lực lượng lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa ra vào địa phương. Phát động phong trào thực hiện Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết xây dựng Khu dân cư an toàn trong phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện Lạc Dương” theo Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, trong đó tổ Covid cộng đồng là nòng cốt cùng với người dân trong khu dân cư tham gia. Tiếp tục triển khai phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn huyện phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân theo từng cấp độ của dịch bệnh Covid-19. UBND các xã, thị trấn rà soát các đường mòn, lối mở ra vào huyện để có phương án kiểm soát các phương tiện giao thông, đặc biệt là các phương tiện vận tải hàng hóa, đề nghị không lưu thông tạm thời trong giai đoạn này. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về công tác phòng chống dịch Covid-19…

T. HƯƠNG