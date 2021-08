Lạc Dương: Thăm, tặng quà tại khu cách ly, chốt kiểm dịch

(LĐ online) - Ngày 20/8, đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương đã đến thăm, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung xã Đạ Nhim và chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Đạ Sar.

Bí thư Huyện ủy Lạc Dương trao tặng quà cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung xã Đạ Nhim

Tại khu cách ly tập trung ở xã Đạ Nhim, Bí thư Huyện ủy Lạc Dương thăm hỏi và đánh giá cao sự nỗ lực, không quản ngại khó khăn của đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng công an, quân sự đã tích cực, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tốt công tác theo dõi sức khỏe người cách ly theo quy định. Qua đó, động viên các lực lượng tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, giám sát chặt chẽ những người đang cách ly để đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Đồng thời, tiếp tục đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ cho người cách ly, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…

Tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Đạ Sar, Bí thư Huyện ủy Lạc Dương ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây. Đồng thời, động viên các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đặc biệt, tăng cường quản lý đối với lái xe vận chuyển hàng hóa và đội ngũ shipper ra vào địa bàn, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch để bảo vệ “vùng xanh”. Bên cạnh đó, chuẩn bị mặt bằng để tiếp nhận 1 container do Sở Công thương hỗ trợ để làm nơi làm việc và nghỉ ngơi cho các lực lượng trực chốt.

Dịp này, Bí thư Huyện ủy Lạc Dương đã trao tặng mỗi nơi đến thăm 5 triệu đồng, nhằm động viên, hỗ trợ để các lực lượng yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

T. HƯƠNG