Lạc Dương với công tác dân vận trong thời kỳ mới

Với nội dung, phong cách được đổi mới theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, huyện Lạc Dương đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới.

Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương tích cực tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

“Công tác dân vận được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thu được nhiều kết quả, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân”, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Lạc Dương Thân Xuân Quý cho biết.

Theo Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Lạc Dương, thời gian qua, cùng với các hoạt động về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội… huyện Lạc Dương đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện, đảm bảo an toàn, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân, nhất là đảm bảo cơ cấu theo đúng định hướng cấp ủy, chính quyền các cấp. Là địa phương có trên 70% đồng bào dân tộc thiểu số, người dân đã tham gia tích cực vào cuộc bầu cử, Lạc Dương cũng là 1 trong 5 địa phương trong toàn tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện cũng tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, cổ động thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời, nâng cao trách nhiệm và có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

Có được kết quả trên, một phần nhờ công tác dân vận của cấp ủy đảng tiếp tục được tăng cường, triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã kịp thời quán triệt và triển khai các chủ trương về công tác dân vận của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy, tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân.

Công tác dân vận chính quyền và lực lượng vũ trang, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể huyện đạt nhiều kết quả trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… nhất là triển khai các biện pháp đồng bộ, có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ, đạt được nhiều kết quả thiết thực. Các chương trình phối hợp với UBND huyện, một số cơ quan chuyên môn, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự, Hạt Kiểm lâm đã được ký kết thực hiện, ngày càng đi vào chiều sâu có kết quả tích cực. Thông tin dân vận, tình hình xã hội, tình hình tư tưởng của Nhân dân, dân chủ cơ sở được trao đổi thường xuyên, cập nhật kịp thời để tổ chức thực hiện, phản ánh, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được duy trì và phát triển, từng bước gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác dân vận. Tổ chức bộ máy khối dân vận và chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương; không để xảy ra các điểm nóng về an ninh, trật tự, đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp…

VIỆT HÙNG