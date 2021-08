Lâm Hà cần quyết tâm giữ ''vùng xanh'' trong phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Chiều 12/8, đồng chí Đặng Đức Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Lâm Hà về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Đặng Đức Hiệp - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo huyện Lâm Hà cho biết, thời gian qua, huyện đã chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm “chống dịch như chống giặc”, phát huy tính tự lực, tự cường, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền, địa bàn, đối tượng quản lý.

Huyện đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của 6 chốt kiểm soát phòng chống dịch, ngoài ra có 2 chốt phụ tại xã Tân Thanh và Phúc Thọ. Tính đến ngày 11/8, tổng số lượng xe qua các chốt kiểm soát là 32.954 lượt; trong đó, trong tỉnh là 30.516 lượt, ngoài tỉnh là 2.438 lượt.

Hiện, Lâm Hà đang vận hành 2 khu cách ly tập trung không thu phí với công suất 370 giường, đã sử dụng 133 giường. Đối với lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, huyện đã bố trí 3 địa điểm sinh hoạt tập trung, đảm bảo trực 24/24 để kiểm soát phương tiện và người ra vào huyện. Đối với lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp, đơn vị vận tải đóng trên địa bàn huyện được bố trí địa điểm lưu trú riêng biệt cho lái xe, phụ xe ăn nghỉ tập trung, tại chỗ của đơn vị.

Đối với công tác truy vết, cách ly phòng chống dịch, tính đến 11/8, cộng dồn toàn huyện có 324 trường hợp là F1; trong đó, 191 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, 260 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Huyện đã thành lập 3 đoàn kiểm tra hàng ngày, 2 đội phản ứng nhanh; kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống dịch trên địa bàn huyện đối với 12 cá nhân vi phạm, tổng số tiền xử phạt là 148 triệu đồng.

Đối với công tác tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19, huyện đã rà soát, tổng hợp đối tượng tiêm vắc xin theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế với tổng số là 76.427 người; trong đó, có 5.696 người đã tiêm 1 mũi và 659 đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Công tác triển khai kế hoạch phòng chống dịch tại các cụm công nghiệp, các chợ được tăng cường và hướng dẫn cụ thể.

Đối với công tác hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 1900 của UBND tỉnh, Lâm Hà đã chi hỗ trợ cho 7.027/7.365 người với tổng số tiền hơn 10,6 tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Thanh Hải – Bí thư Huyện ủy Lâm Hà nhấn mạnh, để đạt được những kết quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19, huyện Lâm Hà đã triển khai thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên đồng bộ từ huyện đến cơ sở một cách quyết liệt, kịp thời, linh hoạt theo tình hình thực tế của địa phương. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng với đó là ý thức chấp hành và đồng thuận chống dịch của nhân dân trên địa bàn.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, kiến nghị của địa phương, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Đức Hiệp ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Lâm Hà để giữ được “vùng xanh” của tỉnh, nhất là hoạt động hiệu quả của các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn. Tuy nhiên, đồng chí nhận định, cùng với kiểm soát vòng ngoài, trong tình hình hiện nay, việc bảo vệ các khu dân cư, các thôn, tổ dân phố an toàn là điều hết sức quan trọng, cấp thiết. Lâm Hà cần phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống chính trị thôn, tổ dân phố, cụ thể hóa trách nhiệm trong quản lý các khu dân cư, thôn, tổ dân phố an toàn; cần lấy chi bộ làm trung tâm chỉ huy để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các lực lượng tham gia phòng chống dịch; trong đó, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tích cực của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Đặng Đức Hiệp đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lâm Hà phải quyết tâm, đồng sức, đồng lòng giữ được vùng xanh. Thực hiện Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Trong tháng 8, Lâm Hà cần phấn đấu mỗi xã, thị trấn xây dựng điểm 1 thôn, tổ dân phố an toàn; mỗi thôn, tổ dân phố xây dựng điểm 1 khu dân cư an toàn; từ đó để từng bước lan tỏa, nhân rộng ra các khu dân cư, các thôn, tổ dân phố, các địa phương trong toàn huyện; phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

CẨM TÚ