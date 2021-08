Lời kêu gọi xây dựng khu dân cư an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

(LĐ online) - Ngày 9/8/2021, đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã ra lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Báo Lâm Đồng điện tử đăng toàn văn lời kêu gọi này:

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Trong thời gian qua, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ngày 17/7/2021 về Đợt thi đua cao điểm "Toàn dân đoàn kết, quyết tâm phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng", các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng cùng với các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh những ngày qua rất phức tạp, xuất hiện nhiều ca bệnh, đặc biệt là chùm ca bệnh mới trên địa bàn TP Đà Lạt, nên nguy cơ rất cao dịch bệnh bùng phát trên diện rộng nếu chủ quan, lơ là, không thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là ở ngay trên từng địa bàn khu dân cư.

Nhằm phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mới của tình hình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tha thiết kêu gọi “Toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn tỉnh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mỗi người dân tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tự giác chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh, tuân thủ thông điệp 5K (KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ) và phải thực sự là một chiến sỹ xung kích trên mặt trận chống dịch.

2. Mỗi hộ gia đình cần hết sức bình tĩnh, chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh, thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe từng thành viên trong gia đình, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chức năng; tổ chức quản lý sinh hoạt cuộc sống gia đình bảo đảm phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh; tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh và thật sự là hộ gia đình an toàn, góp phần xây dụng khu dân cư an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

3. Mỗi khu dân cư (thôn, tổ dân phố) phải thật sự là một pháo dài phòng chống dịch bệnh hiệu quả, an toàn. Những khu dân cư chưa có ca bệnh thì chủ động phòng chống không để dịch bệnh xâm nhập. Những khu dân cư đã xuất hiện ca bệnh thì nỗ lực dốc sức nhanh chóng khống chế, dập dịch, không để bùng phát, lan rộng. Chủ động, sáng tạo, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực vật chất, tinh thần, sức mạnh đoàn kết của mọi người, mọi gia đình, mọi tổ chức trong công tác phòng chống dịch bệnh gắn với giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an sinh xã hội ở từng khu dân cư, đoàn kết, quyết tâm xây dựng khu dân cư an toàn làm nền tảng vững chắc để xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn; huyện, thành phố an toàn và cả tỉnh Lâm Đồng an toàn.

Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", “Phòng thủ chặt, tấn công thần tốc", “Mỗi khu dân cư, xã, phường, thị trấn, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch; mỗi người dân là một chiến sỹ xung kích trên mặt trận chống dịch", chúng ta hãy tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, chung sức, đồng lòng cao hơn nữa để nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Hiệp