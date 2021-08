Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S làm việc với huyện Lâm Hà

(LĐ online) - Ngày 20/8, đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Lâm Hà về công tác phòng chống dịch bệnh và một số vấn đề đang được người dân địa phương quan tâm. Cùng đi có lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Công thương…

Toàn cảnh buổi làm việc

Làm việc với đoàn công tác, ông Hoàng Sỹ Bích - Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà đã trình bày các báo cáo liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19; công tác quản lý bảo vệ rừng 8 tháng đầu năm; công tác quản lý, khai thác khoáng sản và một số nội dung liên quan đến kiến nghị của các tiểu thương tại chợ Đinh Văn.

Theo ông Hoàng Sỹ Bích, tính đến nay, huyện Lâm Hà vẫn duy trì công tác chỉ đạo nhất quán theo phương châm “chống dịch như chống giặc”, đảm bảo mục tiêu kép, vừa đảm bảo phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. Huyện duy trì hoạt động 8 chốt kiểm soát phòng dịch, 2 đội phản ứng nhanh, 2 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.

Qua kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 30 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch với số tiền 226,5 triệu đồng. Huyện đã bố trí 3 khu cách ly tập trung, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Có 133 thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng khu dân cư, tổ dân phố an toàn phòng chống Covid-19. Dù có nhiều trường hợp F0 ở địa phương khác đi qua địa bàn, nhưng tính đến nay, Lâm Hà vẫn là “vùng xanh” của tỉnh.

Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, trong 8 tháng, ngành chức năng huyện Lâm Hà đã phát hiện, lập hồ sơ 34 vụ án vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 8 vụ so với cùng kỳ năm 2020.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an huyện báo cáo về vụ vi phạm phá rừng ở Tiểu khu 224

Liên quan đến vụ phá rừng tự nhiên tại khoảnh 3, Tiểu khu 224, xã Phú Sơn, Công an huyện khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can liên quan, tạm giữ 6 đối tượng. Theo lãnh đạo công an huyện Lâm Hà, qua điều tra không có dấu hiệu tiếp tay cho các đối tượng vi phạm. UBND huyện chỉ đạo công an huyện sớm hoàn thiện hồ sở, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định.

Trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản, từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã lập hồ sơ xử lý 3 trường hợp với số tiền hơn 140 triệu đồng và chuyển 9 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính để UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền 310 triệu đồng, tịch thu 7 máy múc, 3 máy bơm và hơn 1.000 m3 cát, 162 m3 đất san lấp.

Đối với những kiến nghị của tiểu thương chợ Đinh Văn, hiện nay, UBND huyện Lâm Hà đã quyết định dừng hoạt động chợ cũ khi không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch như cơ sở vật chất đã xuống cấp, không gian kinh doanh chật hẹp, ẩm thấp dễ lây truyền dịch bệnh, chưa bố trí vách ngăn giữa các quầy hàng… UBND huyện đang chỉ đạo Ban Quản lý chợ hoàn thiện kế hoạch và phương án phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn vừa duy trì hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà báo cáo các vấn đề liên quan, lãnh đạo Công an tỉnh và các sở đã có những ý kiến đóng góp cũng như hướng xử lý để địa phương giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ và Nhân dân huyện Lâm Hà trong công tác phòng chống dịch và đề nghị địa phương cần tiếp tục làm tốt hơn nữa trong thời gian tới để vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục vận động, hỗ trợ người dân Lâm Đồng đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh thành phố đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Huyện Lâm Hà cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bố trí thêm một địa điểm điều trị, cách ly người về từ vùng có dịch để sẵn sàng kích hoạt khi cần thiết.

Về công tác quản lý bảo vệ rừng, đồng chí Phạm S đánh giá cao nỗ lực của địa phương. Tuy nhiên, với vụ việc phức tạp như tại Tiểu khu 224 cần nhanh chóng tiến hành các biện pháp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Công an tỉnh để xử lý dứt điểm bởi đây là vụ việc nghiêm trọng, liên quan đến nhiều người. Trong thời gian tới, huyện cần đẩy nhanh tiến độ trồng rừng tập trung, trồng xen cây lâm nghiệp, cây đa mục đích trên đất lâm nghiệp đang sản xuất ổn định và tập trung đẩy mạnh kế hoạch trồng 4,8 triệu cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2015.

Cùng với đó, huyện cần tiếp tục quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản; đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý hành chính đảm bảo đủ răn đe, xác định trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Huyện phối hợp với Sở Công thương xử lý dứt điểm các khiếu nại của người dân, cần quyết liệt trong việc đóng cửa chợ cũ và ấn định thời gian dời sang chợ mới. Một số vấn đề liên quan đến đầu tư công tại các công trình trọng điểm cũng cần sớm có kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét, đánh giá.

HỒNG THẮM