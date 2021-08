Tỉnh uỷ Lâm Đồng yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

(LĐ online) - Chiều 2/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành chỉ thị kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa tỉnh ta trở lại trạng thái ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lực lượng phục vụ kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa X diễn ra vào ngày 4/8. Ảnh: Nguyệt Thu

Chỉ thi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng, trước tình hình đó các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh đã nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Qua 3 đợt dịch trước, tỉnh không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch lần thứ tư có quy mô lớn, chủng virus có mức độ lây lan nhanh, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh, đời sống, sức khỏe Nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh; những ngày qua liên tục xuất hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; nguy hiểm hơn, có trường hợp phát hiện qua rà soát, khám sàng lọc trong cộng đồng.

Nguyên nhân chính là do một số cấp ủy, chính quyền có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng trong công tác phòng chống dịch bệnh; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa nhịp nhàng, hiệu quả, còn thụ động, trông chờ chỉ đạo của tỉnh; một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch... nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao.

Trong tình hình cấp bách hiện nay, cần phải có những biện pháp phòng chống dịch bệnh quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa với phương châm “Phòng thủ chặt, tấn công thần tốc” nhằm kiềm chế, không để lây lan rộng trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt cần thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ:

Tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân và bảo đảm điều kiện, duy trì, ổn định sản xuất - kinh doanh để có nguồn lực phòng chống dịch và phục vụ Nhân dân.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. Quyết tâm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh và những tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Thanh niên Văn Phòng Tỉnh uỷ tổ chức quyên góp gạo, mì gói, trứng cho người dân gặp khó khăn

Phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, 4 tại chỗ, tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại, phải luôn có tư tưởng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi, địa bàn, đối tượng quản lý, căn cứ tình hình thực tế tự quyết định theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, kịp thời báo cáo cấp trên trực tiếp tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền; không để mất khả năng kiểm soát dịch bệnh. Nắm chắc, dự báo tốt tình hình, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở đó chủ động đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kịp thời, phù hợp, khả thi, hiệu quả phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp mạnh, quyết liệt hơn, cao hơn, đi trước một bước ứng với từng cấp độ nguy cơ của dịch bệnh, thực hiện tốt các yêu cầu giãn cách cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, không tập trung đông người; vận động người dân không ra khỏi nhà và hạn chế phương tiện đi lại sau 21 giờ 00 ngày hôm trước đến 5 giờ 00 sáng hôm sau, trừ trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn, cấp cứu và trường hợp đặc biệt, việc thực hiện kể từ 21 giờ 00 ngày 4/8/2021.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động chuẩn bị các phương án, kịch bản kịp thời ứng phó mọi tình huống, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân phù hợp với thực tiễn và diễn biến tình hình địa phương để chủ động điều hành, tổ chức thực hiện, tránh bị động, lúng túng. Xử lý nghiêm đối với những cán bộ, lãnh đạo chủ chốt thực hiện không nghiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh xây dựng phương án, cân đối nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh; đảm bảo sinh phẩm, vật tư, máy móc phục vụ xét nghiệm, điều trị bệnh nhân Covid-19; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở điều trị, nhân lực, bác sỹ, điều dưỡng và các trang thiết bị y tế đảm bảo việc phân tầng điều trị theo từng cấp độ dịch bệnh; chủ động kinh phí dự phòng sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh cao hơn.

Tổ chức các lực lượng tham gia phòng chống dịch đảm bảo khoa học, hợp lý, hiệu quả, nhất là lực lượng tuyến đầu; bố trí luân phiên lực lượng đảm bảo sức khỏe và khả năng phục vụ lâu dài; tổ chức tập huấn cho đối tượng dự phòng, lực lượng y tế cơ sở, lực lượng hỗ trợ, tình nguyện để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, người có công, chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo...; bảo đảm cung ứng hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, không để ách tắc; người đứng đầu cấp ủy, địa phương rà soát, nắm chắc tình hình, không để người dân bị thiếu ăn, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu do dịch bệnh. Đẩy nhanh việc hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương của Trung ương và tỉnh, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính với tinh thần rõ đối tượng đến đâu thì hỗ trợ ngay đến đó. Đồng thời, phối hợp với các tỉnh, thành phố quan tâm hỗ trợ người dân Lâm Đồng đang công tác, học tập, lao động tại các tỉnh, thành phố trong vùng dịch. Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình hiện nay.

Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tăng cường nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh xuyên tạc, kích động, chống phá làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cản trở công tác phòng chống dịch. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp và xử lý các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi, gây mất an ninh trật tự.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng quyết tâm, tạo sự thống nhất cao, chung sức, đồng lòng trong công tác phòng chống dịch; tránh khai thác đưa tin một chiều, thiếu kiểm chứng gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân. Đấu tranh, phản bác kịp thời, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình hình dịch bệnh để xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng chống dịch.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc và đóng góp, ủng hộ quan trọng cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, đặc biệt là cấp thôn, xóm, tổ dân phố... trong vận động, thuyết phục, giám sát, theo dõi việc thực hiện giãn cách và thực hiện các quy định hiện hành về phòng chống dịch Covid-19.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chi tiết để triển khai thực hiện Chỉ thị này, kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả. Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của Trung ương về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, chủ động chỉ đạo điều chỉnh, hướng dẫn kịp thời.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng chống dịch Covid-19 đến các tầng lớp nhân dân; vận động tổ chức, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

NGUYỄN NGHĨA