Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Ban Thường vụ Huyện đoàn Đam Rông bám sát, tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động có hiệu quả; qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuổi trẻ Đam Rông học tập và làm theo Bác từ những việc làm ý nghĩa và thiết thực

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Huyện đoàn Đam Rông Nguyễn Thị Nhung cho biết: Để hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Đam Rông học tập và làm theo lời Bác” thực sự đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đăng ký rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành đợt sinh hoạt thường xuyên thông qua các phong trào như Tháng Thanh niên, xuân tình nguyện, chiến dịch mùa hè tình nguyện; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tình nguyện hiến máu; đảm nhận công trình thanh niên xây dựng nông thôn mới; đồng hành hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, khởi nghiệp... Qua đó, phong trào thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thanh niên thi đua khởi nghiệp, lập nghiệp được các cấp bộ Đoàn chú trọng, nhiều thanh niên đi đầu trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khởi nghiệp trên chính quê hương.

Đơn cử như mô hình làm 2 ha nhà kính trồng rau của anh Nguyễn Hữu Thìn (xã Đạ K’Nàng) đã và đang cho thu nhập bình quân 60 triệu/tháng, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên và mùa vụ cho từ 6 đến 20 người; hay mô hình nuôi thỏ và rang xay cà phê của anh Trần Văn Thân (Đạ K’Nàng) cho thu nhập trên 15 triệu đồng/tháng; mô hình trồng 3 ha mắc ca xen canh cà phê và mở vườn ươm cây giống cung cấp một số giống cây trồng cho các hộ dân xã Đạ K’Nàng với mức thu nhập trên 300 triệu đồng/năm;... Đặc biệt, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ khu vực 3 xã Đầm Ròn trồng dâu nuôi tằm hiệu quả với thu nhập từ trên 10 triệu đồng/tháng.

Trên tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Đam Rông luôn là lực lượng xung kích tuyến đầu trên các lĩnh vực được cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân địa phương đánh giá cao. Cụ thể, từ năm 2015, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho ĐVTN nghèo được 11 căn nhà. Riêng năm 2020, tại các tuyến đường thanh niên tự quản và mô hình “Thanh niên thắp sáng đường quê” thực hiện tại 8/8 xã, thị trấn với tổng chiều dài tuyến đường được thắp sáng là trên 17 km trị giá gần 400 triệu đồng. Các hoạt động tri ân, chăm sóc và thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng được Đoàn các cấp thực hiện thường xuyên...

Là một trong những đoàn cơ sở trực thuộc Huyện đoàn Đam Rông, Đoàn xã Đạ R’sal vẫn luôn duy trì, tích cực triển khai các hoạt động gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Anh Trần Ngọc Quân - Bí thư Đoàn xã Đạ R’sal thông tin: Thông qua các hoạt động, ĐVTN đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Riêng 6 tháng đầu năm, đã thực hiện các phong trào an sinh xã hội như tặng 305 phần quà cho học sinh trường Trần Phú và điểm trường Đạ M’Pô. Tổ chức 5 đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh trục đường Quốc lộ 27 khu trung tâm xã và các trục đường chính của các thôn với tổng số gần 400 lượt ĐVTN tham gia. Hàng tháng duy trì tốt hoạt động của 4 đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, đảm bảo ra quân dọn dẹp vệ sinh 2 lần/tháng. Bên cạnh đó, phối hợp với một số chi đoàn trực thuộc và các mạnh thường quân cấp phát 285 phần quà cho bà con nghèo, hộ gia đình khó khăn, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật với tổng trị giá 113 triệu đồng; trao 200 suất quà cho học sinh và bà con DTTS; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện tạo điều kiện về vốn vay và 12 hộ ĐVTN đã được tiếp cận với nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH huyện với tổng số vốn là 600 triệu đồng...

Bên cạnh tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đam Rông luôn duy trì hoạt động tại Đội hình Thanh niên xung kích bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, xung kích bảo vệ môi trường; đồng thời, phát huy vai trò từ các câu lạc bộ như tuổi trẻ với pháp luật; cồng chiêng thanh niên; thanh niên xung kích xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa; Chi đoàn 3 không: không rượu bia, không thuốc lá, không ma túy; mô hình Cặp lá đến trường tại Đoàn Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Vườn rau sinh quyển tại Trường THPT Đạ Tông...

Theo Bí thư Huyện đoàn Đam Rông, với đặc thù của huyện có tỷ lệ ĐVTN đồng bào DTTS chiếm trên 68%, vì vậy để cuộc vận động đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ, thời gian tới, các cơ sở đoàn tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, học tập các chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động thực tiễn có ý nghĩa, phù hợp với đối tượng thanh niên trong huyện. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ đặc biệt chú trọng triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, khơi dậy sức trẻ, sự nhiệt tình, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong huyện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

THÂN THU HIỀN