UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ những nội dung chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐ online) - Sáng 8/8, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản hoả tốc gửi các sở ngành, địa phương, đoàn thể cấp tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ những nội dung chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kiểm soát xe tải, người dân ra vào chặt chẽ tại chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 20, đoạn giáp ranh xã Xuân Trường và Xuân Thọ, TP Đà Lạt

Theo UBND tỉnh, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh những ngày vừa qua rất phức tạp, xuất hiện nhiều ca bệnh, đặc biệt là chùm ca bệnh mới trên địa bàn xã Trạm Hành, TP Đà Lạt nên nguy cơ rất cao dịch bệnh bùng phát trên diện rộng nếu chúng ta không thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, trách nhiệm và quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như những nội dung đã chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và đảm bảo phù hợp với diễn biến mới của dịch bệnh.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (vào lúc 19 giờ ngày 7/8) để nghe báo cáo và tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Đồng chí Trần Đức Quận - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự, chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Y tế báo cáo; ý kiến của Chủ tịch UBND các huyện: Đạ Huoai, Đức Trọng, Đơn Dương, TP Đà Lạt, Bảo Lộc và Giám đốc một số sở, ngành tham dự; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Quận, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến và chỉ đạo như sau:

UBND tỉnh đánh giá cao Sở Y tế, UBND TP Đà Lạt, một số địa phương và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đã bình tĩnh, tự tin, chủ động triển khai kịp thời, quyết liệt, nhanh chóng tiếp cận thông tin, thực hiện truy vết, khoanh vùng dịch tễ và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Để chủ động tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, nhanh chóng ổn định tình hình, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố:

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả những nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, lưu ý:

Phải quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, kỹ lưỡng những nội dung chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo; đặc biệt là Chỉ thị số 10- CT/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy, Văn bản số 5234/UBND-VX3 ngày 23/7/2021 và Kế hoạch số 5488/KH-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh để đối chiếu, rà soát, vận dụng linh hoạt, đồng bộ những biện pháp, giải pháp phòng chống dịch Covid-19 mà sở, ban, ngành, địa phương mình phải thực hiện, phù hợp với diễn biến tình hình, sát với yêu cầu thực tế và thực sự hiệu quả.

Thực hiện nghiêm việc một đầu mối chỉ huy phòng chống dịch thống nhất, đồng bộ; tuyệt đối không được tự ý, tuỳ tiện trong chỉ đạo mà chưa có ý kiến thống nhất của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát nhiễm khuẩn trong các khu cách ly, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly hoặc lây từ khu cách ly ra cộng đồng; đặc biệt, trong tình hình hiện nay, số lượng người cách ly tập trung tăng cao.

Hướng dẫn thống nhất cách xử lý với những bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt... tại cộng đồng, đảm bảo nguy cơ thấp nhất lây lan dịch bệnh Covid-19 từ nhóm đối tượng này; hướng dẫn, quản lý các phòng khám tư nhân, nhất là các phòng khám có khám bệnh về hô hấp để kịp thời phòng tránh, phát hiện và hạn chế thấp nhất lây lan dịch bệnh Covid-19.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phố khẩn trương kiểm tra, rà soát và ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các mặt hàng xuất khẩu, mặt hàng hàng thiết yếu; đồng thời, yêu cầu toàn bộ các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh ở trong và ngoài các khu, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm “3 tại chỗ” hoặc phương án tối ưu trong đảm bảo sản xuất kinh doanh nhưng phải phòng dịch tuyệt đối, nếu không chấp hành thì dừng ngay việc sản xuất (không có ngoại lệ) để đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Quốc lộ 20 trên địa bàn huyện Đạ Huoai (tại thị trấn Đạ M’ri) để kiểm soát việc đăng ký danh sách lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa trước khi đi ra khỏi tỉnh; giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành lập và vận hành Chốt kiểm soát này, điều phối lực lượng Công an, Quân đội tại các huyện Bảo Lâm, Di Linh, TP Bảo Lộc thực hiện nhiệm vụ tại Chốt (không điều chuyển lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát đèo Chuối, huyện Đạ Huoai).

Thành lập 1 “Khu cách ly 24 giờ” trên địa bàn huyện Đạ Huoai để thu dung những bệnh nhân được xuất viện sau điều trị Covid-19 tại các tỉnh, thành phố vùng dịch trở về địa phương; trong vòng 24 giờ khi có kết quả xét nghiệm PCR âm tính, chuyển về cách ly tại nhà theo quy định; giao UBND huyện Đạ Huoai chủ trì (có thể huy động thêm lực lượng của huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên) để duy trì hoạt động và quản lý tại Khu cách ly nêu trên; đồng thời, thông báo UBND các huyện, thành phố có bệnh nhân để chuẩn bị tiếp nhận.

Đối với UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường huy động và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của hệ thống chính trị cơ sở, Tổ Covid-19 cộng đồng, cộng đồng dân cư trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch (nhất là thông tin kịp thời các trường hợp về từ vùng dịch hoặc nghi nhiễm Covid-19) để mọi người dân thực sự là một chiến sĩ trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Khuyến cáo người dân khi có biểu hiện ho, sốt thì điện báo đến cơ sở y tế, cán bộ y tế cơ sở để đến khám hoặc có biện pháp hỗ trợ phù hợp; lưu ý: không tự ý đến cơ sở y tế của nhà nước hoặc cơ sở y tế tư nhân để khám nhằm phòng tránh dịch bệnh có thể lây lan.

Phối hợp với UBND huyện Đạ Huoai đón các trường hợp chữa bệnh về địa phương để theo dõi, chỉ đạo việc cách ly đảm bảo theo quy định; Rà soát toàn bộ các đường mòn, lối mở, các vị trí mà người ở tỉnh khác có thể đi vào địa bàn để huy động lực lượng và nhân dân tham gia công tác ngăn chặn, phối hợp xử lý. Tuyệt đối không để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thăm hỏi, tiếp xúc với F0, F1; hạn chế tối đa tiếp xúc giữa người với người và đảm bảo thực hiện “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Quản lý chặt chẽ các chợ truyền thống; chuẩn bị ngay phương án phát phiếu cho người dân đi chợ ngày chẵn/lẻ khi có chỉ đạo của UBND tỉnh nếu tình hình phức tạp.

Riêng UBND TP Đà Lạt cần tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chi thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại xã Xuân Trường và Trạm Hành theo quy định; khẩn trương, thần tốc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 để thực hiện cách ly y tế, hạn chế thấp nhất lây lan.

Đồng thời, căn cứ diễn biến thực tế, chủ động thực hiện hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, giúp nhanh chóng ổn định tình hình.

C.THÀNH