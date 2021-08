Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lực lượng công an bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa từ sớm, từ xa để giữ thế chủ động trong mọi tình huống, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn XH.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học hình sự. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 19/8, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2021) và chào mừng 76 năm Ngày Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm và làm việc với Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an.

Cùng dự buổi làm việc có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí cán bộ Công an lão thành, các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên trong toàn lực lượng Công an nhân dân lời thăm hỏi, chúc mừng nhân Ngày truyền thống của lực lượng.

Thủ tướng khẳng định qua mỗi thời kỳ cách mạng, lực lượng Công an nhân dân đều có những thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cả dân tộc.

Nhiệm kỳ vừa qua, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nghị quyết của Đảng như về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định số 08 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương.

Lực lượng Công an nhân dân triển khai có hiệu quả cao các nghị quyết của Đảng về tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức, bộ máy, xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn lực lượng Công an nhân dân tiếp tục thấm nhuần lời Bác Hồ dạy Công an nhân dân: "Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính; Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ; Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành; Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép; Đối với công việc, phải tận tụy; Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng lưu niệm cho Viện Khoa học hình sự. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đồng thời, tiếp tục xây dựng, nâng cao văn hóa ứng xử của người Công an nhân dân, nhất là trong lúc tiếp xúc với nhân dân, doanh nghiệp, đặc biệt là trong khi dịch bệnh đang căng thẳng, dễ nảy sinh bức xúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong những ngày tháng không thể nào quên này, toàn Đảng, toàn dân và các lực lượng vũ trang nhân dân đang ra sức, tích cực thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ phát động: Phòng, chống và chiến thắng dịch COVID-19, đồng thời nhanh chóng phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Bộ Công an đã sớm triển khai phong trào thi đua trong toàn lực lượng ngay sau phát động của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng cho biết dịp này, đã có hàng ngàn, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ Công an trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đặc biệt là tại nhiều địa phương đã, đang xảy ra dịch COVID-19 đang ngày đêm giữ vững trận địa tuyến đầu vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cùng với các lực lượng tuyến đầu khác như cán bộ y tế, bộ đội, những cán bộ ở cơ sở, tình nguyện viên…, các chiến sỹ Công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh bản thân mình, xa gia đình, người thân; bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng, sự sẻ chia sâu sắc, tận tình phục vụ, chăm lo, hướng dẫn, giữ gìn an ninh trật tự cho Nhân dân trong vùng dịch, canh chốt trong các khu cách ly, bảo đảm an toàn chống dịch, tham gia vận chuyển hàng hóa…

Các đồng chí đã không được hưởng những giờ phút nghỉ ngơi trong dịp kỷ niệm thành lập Ngành vì mục tiêu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự của đất nước và sự bình yên cuộc sống của Nhân dân. Thậm chí đã có những mất mát, hy sinh. Đó là những minh chứng hùng hồn nhất thể hiện bản chất tốt đẹp, cao quý của người Công an cách mạng, “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình.” Thật sự xứng đáng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng, chia sẻ, thấu hiểu, biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó có các chiến sỹ Công an nhân dân.

Đây là những người xứng đáng được tôn vinh, ghi nhận, tạo điều kiện công tác bởi lao động nặng nhọc, độc hại, những cống hiến lặng thầm cho sự nghiệp phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước.

Đối với Viện Khoa học hình sự, Thủ tướng cho rằng đang có nhiều hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiến tới xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030, trong đó Đảng ủy Công an Trung ương cụ thể hóa và xác định đến năm 2025 lực lượng Kỹ thuật hình sự tiến lên hiện đại.

Chủ trương này là hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng khoa học công nghệ đang phát triển rất nhanh, rất mạnh hiện nay, tội phạm thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn, sử dụng công nghệ cao, phương tiện thiết bị hiện đại để thực hiện hành vi phạm tội và che giấu tội phạm. Do đó, nguồn lực khoa học công nghệ phải đi trước một bước và trước hết cần có cơ sở vật chất, con người, thiết bị, phương tiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định nhiệm vụ đột phá chiến lược trong giai đoạn 2021-2026 là ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, phát triển mạnh khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân chính là những nhân tố góp phần tiên phong thực hiện đột phá chiến lược này, kết hợp với xây dựng hạ tầng đồng bộ, tức là lực lượng Công an nhân dân đã quán triệt thực hiện hai trong 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Thủ tướng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thường xuyên quan tâm đào tạo, xây dựng, củng cố lực lượng Kỹ thuật hình sự từ Bộ đến cấp huyện với nhiều chuyên gia giỏi, đầu ngành, không những đóng góp cho công tác Kỹ thuật hình sự, phòng chống tội phạm mà còn tham gia phát triển khoa học, công nghệ của đất nước, trở thành các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực khoa học khác.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng Kỹ thuật hình sự phải luôn có ý thức, nghị lực, khát vọng vươn lên, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực đã được đầu tư, trang bị; đồng thời, tích cực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đi trước, làm chủ công nghệ, trang thiết bị, trước hết là phục vụ phòng, chống tội phạm; sau đó là tham gia hỗ trợ, thúc đẩy công nghệ phát triển làm nền tảng, động lực để phát triển kinh tế-xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, đất nước đang đứng trước những khó khăn, thử thách rất lớn, dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên phạm vi toàn cầu, tác động sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi chúng ta phải hết sức nỗ lực, cố gắng hơn nữa để thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Do đó, trên tinh thần “Đã cố gắng rồi, cố gắng hơn nữa; đã nỗ lực rồi, nỗ lực hơn nữa; đã quyết tâm rồi, quyết tâm cao hơn nữa; đã hiệu quả rồi, hiệu quả hơn nữa,” Thủ tướng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy tốt vai trò là một trong những lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh; góp phần cùng cả hệ thống chính trị khống chế, đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, phải chủ động dự báo, đánh giá tình hình và có các kế hoạch, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa từ sớm, từ xa để giữ thế chủ động trong mọi tình huống, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong đợi và luôn tin tưởng rằng lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, lập nhiều chiến công, thành tích, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó./.

(Theo vietnam+)