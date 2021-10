Biến khó khăn thành động lực để thi đua

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở với tinh thần quyết tâm mạnh mẽ. Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã kịp thời kêu gọi, phát động, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm “Toàn dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Qua đó, giúp các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 và phát huy trách nhiệm công dân, chung tay cùng địa phương biến những khó khăn, thách thức thành động lực thi đua, tạo nên những kết quả đáng ghi nhận.

Nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân, lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp đã kịp thời thăm hỏi, động viên, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ chốt bảo vệ “Vùng xanh”

Được biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từ cấp tỉnh đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, bằng nhiều hình thức như thông qua Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, tuyên truyền miệng, xe loa di động, hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, zalo, facebook, tờ rơi, thư điện tử. Điển hình như tại huyện Cát Tiên, các cơ sở đoàn trực thuộc đã chia sẻ hơn 100 bài viết, ra quân 505 buổi tuyên truyền bằng xe loa di động, phát 1.500 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống COVID-19. Thành phố Đà Lạt đã in ấn 55 ngàn tờ rơi tuyên truyền về các mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế gửi đến các hộ dân, cơ sở kinh doanh; phát loa tuyên truyền về thông báo khẩn của Sở Y tế, các văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh Lâm Đồng. Facebook Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã kết nối với tất cả facebook của các cơ sở đoàn, trên 13.000 thành viên thường xuyên like (thích) với hơn 14.000 lượt theo dõi,… Còn ở thành phố Bảo Lộc, 11 phường, xã phối hợp thành lập các tổ tuyên truyền di động phòng, chống dịch COVID-19 tại 164 thôn, tổ dân phố bằng hình thức xe loa di động và phát trên 1.000 tờ rơi. Nơi huyện cửa ngõ Đạ Huoai đã tổ chức tuyên truyền 2 tuần liên tục gồm cả sáng và chiều trên hệ thống truyền thanh của huyện và 9 xã về Thông tri 71; Mặt trận phối hợp với Huyện đoàn xây dựng nội dung tuyên truyền tại 54 đội thanh niên xung kích ở các thôn, tổ dân phố, in ấn gần 10 ngàn tờ rơi phát đến hộ dân trong toàn huyện,… Từ đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của Nhân dân, thấy rõ mức độ quan trọng của công tác phòng, chống dịch và cùng đồng thuận phát huy trách nhiệm với chính quyền địa phương.

Hưởng ứng Lời kêu gọi ngày 9/8/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh “Toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn khu dân cư tích cực tham gia xây dựng và hoạt động hiệu quả các mô hình phòng, chống dịch bệnh: Tổ COVID cộng đồng; Tổ tự quản phòng, chống COVID; Tổ an toàn phòng, chống COVID; Tổ tự quản bảo vệ “Vùng xanh”, Chốt tự quản bảo vệ “Vùng xanh”… góp phần xây dựng khu dân cư an toàn. Thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các đội hình tình nguyện phòng, chống dịch bệnh: “Tổ phụ nữ sẵn sàng”, “Đội phản ứng nhanh”, “Đội Thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch bệnh”, “Thầy thuốc trẻ Lâm Đồng xung kích, tình nguyện phòng, chống dịch COVID-19”… sẵn sàng hỗ trợ, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương và ngoài tỉnh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và Sở Y tế Lâm Đồng phối hợp tổ chức 4 đợt đưa 354 tình nguyện viên là thầy cô giáo, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Trường Đại học Đà Lạt và bác sỹ, điều dưỡng thuộc Sở Y tế Lâm Đồng tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng.

Đoàn viên, hội viên các chi hội, đoàn thể ở khu dân cư thuộc Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi… và các thành viên Ban Công tác Mặt trận, chi bộ, Ban nhân dân, dân quân tự vệ của thôn, tổ dân phố là lực lượng nòng cốt tích cực tham gia, duy trì hoạt động hiệu quả 2.313 tổ COVID cộng đồng trong tỉnh với 8.373 thành viên; thành lập 1.267 tổ tự quản bảo vệ “Vùng xanh”, trong đó có 597 chốt tự quản bảo vệ “Vùng xanh” với trên 8.500 người tham gia. Tổ chức phân công luân phiên trực kiểm soát, giám sát chặt chẽ người ra, vào khu dân cư, nhất là người lạ, người về từ vùng đang có dịch bệnh COVID-19 để kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương hoặc cơ quan y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định; đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch bệnh, chốt tự quản bảo vệ “Vùng xanh” thực hiện tốt thông điệp “5K” và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; tham gia quản lý người thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi y tế tại nhà để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công nhân, viên chức, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng tích cực tham gia xây dựng và hoạt động hiệu quả mô hình “Tổ an toàn COVID-19”, “Vùng xanh doanh nghiệp - Doanh nghiệp an toàn không có dịch bệnh COVID-19”, “Doanh nghiệp xanh”, “Cơ sở sản xuất, kinh doanh an toàn”; tổ, đội, chốt tự quản bảo vệ “Vùng xanh” trong doanh nghiệp… đảm bảo vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa sản xuất hàng hóa phục vụ đời sống của Nhân dân.

Bên cạnh đó, Nhân dân tại các khu dân cư trong tỉnh chủ động hỗ trợ mặt bằng, địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị để xây dựng, hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh, chốt tự quản bảo vệ “Vùng xanh” với tinh thần trách nhiệm, tự giác, tình nguyện.

Ông Bon Yô Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Nhằm ghi nhận, biểu dương, động viên kịp thời tinh thần thi đua phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng khu dân cư an toàn, giữ vững “Vùng xanh” trong cộng đồng dân cư toàn tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã lựa chọn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 23 tập thể, 1 cá nhân và tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 24 tập thể là Nhân dân các thôn, tổ dân phố; xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng, bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đóng góp, ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh.

NGUYỆT THU