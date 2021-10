Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

(LĐ online) - Sáng 30/10, ngày làm việc cuối cùng đợt họp trực tuyến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiếp tục tiến hành thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

Phiên làm việc trực tuyến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV tại điểm cầu Lâm Đồng

Tại điểm cầu Lâm Đồng, tham dự có đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH; các ĐBQH K’Nhiễu, Trịnh Thị Tú Anh. Cùng tham dự phiên trực tuyến thảo luận có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Tôn Thiện Đồng và đại diện các sở, ngành liên quan.

Các ĐBQH đã tập trung thảo luận sôi nổi, chất lượng về nhiều vấn đề còn bất cập và góp ý cho nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung cho tái cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025. Nhiều đại biểu cho rằng: Tăng trưởng chưa vững chắc, cơ chế chính sách phát triển rừng còn nhiều bất cập; về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa được đầu tư mạnh mẽ, sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, các hình thức liên kết còn lỏng lẻo, mới dừng lại ở dạng mô hình; cần nghiên cứu thể chế vùng để tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các vùng để phát triển kinh tế vùng ngày càng bền vững.

ĐBQH Nguyễn Tạo góp ý cho kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025

Tham gia thảo luận về nội dung này, ĐBQH Nguyễn Tạo - Đoàn Lâm Đồng tiếp tục bày tỏ quan điểm: Về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, đại biểu cơ bản thống nhất về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch. Đề nghị bổ sung 5 mục tiêu chưa hoàn thành giai đoạn trước; đồng thời, đối với 130 danh mục chương trình, đề án được đề xuất trong giải pháp phát triển kinh tế của giai đoạn này, xin góp ý bổ sung 5 mục tiêu không hoàn thành giai doạn 2021 – 2025. Đối với giải pháp, tôi kỳ vọng, tiếp tục hoàn thiện hóa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 với những dự báo mới nhất về biến thể Delta và Delta Plus, cập nhật tình hình về khả năng lây lan dịch bệnh ở một số quốc gia; trong đó, có cả những quốc gia có tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 khá cao, đánh giá thực chất nguồn lực y tế (kể cả dự kiến tăng cường) gắn với độ che phủ vắc xin tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bình thường và cùng sống chung với dịch bệnh, tiên lượng dự báo sự ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam (kể cả việc tiêm chủng mũi tăng cường và cho trẻ em trong độ tuổi quy định); tình hình khủng hoảng năng lượng; giá xăng dầu, thép, phân bón tăng cao...; hay vấn đề chuyển dịch lao động ra khỏi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, nơi tập trung các khu công nghiệp sau đợt dịch lần thứ 4... Từ đó đánh giá lại các căn cứ, cơ sở cho việc hoạch định kế hoạch trong điều kiện có nhiều biến động nhanh và khó lường hiện nay; trong đó, đặc biệt phải tập trung xây dựng các nhóm chương trình, đề án để cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái, thu hút nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng và nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp phục vụ cho xuất khẩu, đảm bảo an ninh lương thực, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong điều kiện phòng chống dịch bệnh, chính sách an sinh xã hội cho người lao động.

Các đại biểu tham dự trực tuyến kỳ họp thứ hai, Quốc hôi khóa XV

Đại biểu Nguyễn Tạo nhấn mạnh: Với quan điểm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững...; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển, từ thực tiễn thu hút đầu tư các dự án giao thông trọng điểm thời gian qua, rất đáng mừng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch hệ thống đường bộ, đường sắt và đường thủy giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế; trong đó, sớm hoàn thiện các quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền để tạo ra sự thay đổi trên cơ sở của cơ chế chính sách chung có xem xét yếu tố đặc thù để phát triển; hoàn thiện các quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư để đa dạng hóa loại hình đầu tư, thu hút nguồn lực đầu tư, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên có liên quan tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục tiến hành thảo luận trực tuyến về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

NGUYỆT THU