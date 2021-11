Ban Chỉ huy Quân sự Đà Lạt tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ

(LĐ online) - Ngày 23/11, tại xã Xuân Thọ, Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. Đây là đơn vị được TP Đà Lạt chọn làm điểm tổ chức diễn tập để rút kinh nghiệm. Dự và chỉ đạo diễn tập có Thượng tá Phan Ngọc Dũng – Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt.

Đại diện Công an xã Xuân Thọ thực hành diễn tập đảm bảo an ninh trât tự

Trong quá trình tổ chức diễn tập, ban chỉ đạo đã lựa chọn nội dung diễn tập khá đầy đủ, toàn diện phù hợp quy trình diễn tập, quy trình vận hành cơ chế lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương về quốc phòng, an ninh và vai trò làm tham mưu của các cơ quan ban ngành đoàn thể.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, xử lý tình huống trong chiến đấu phòng thủ; đồng thời, bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện chiến đấu phòng thủ, nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh cho cán bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc, kết hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

N.THU