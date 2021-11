Bộ Tư lệnh Quân khu 7 làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

(LĐ online) - Sáng 25/11, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Thiếu tướng Du Trường Giang - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Du Trường Giang - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Thiếu tướng Du Trường Giang đã thông tin nhanh tình hình an ninh chính trị nói chung và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Quân khu 7 nói riêng. Đồng thời, đánh giá cao những kết quả trong nhiệm vụ quốc phòng địa phương của tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt, trong đợt cao điểm dịch bệnh vừa qua, Lâm Đồng đã hỗ trợ các tỉnh, thành phố trên 28 ngàn tấn nông sản. Lâm Đồng thực sự là hậu phương vững chắc cho TP Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh ảnh hưởng nặng do dịch bệnh nói chung. Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thường trực Tỉnh ủy thời gian qua đã được triển khai thực hiện tốt, góp phần phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố đã tham mưu tốt cho cấp ủy và chính quyền các cấp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ; nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đảm bảo đúng quy định.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Quận cũng đã thông tin tình hình của tỉnh từ đầu năm đến nay. Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhất là dịch Covid-19, với phương châm thực hiện sáng tạo, linh hoạt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm cao, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng dương đạt 3,7%. GRDP bình quân đầu người 66,2 - 67,1 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 9,3% so cùng kỳ, bằng 110,8% dự toán địa phương; trong đó, thu thuế, phí, lệ phí 6.200 tỷ đồng, tăng 12,3% so cùng kỳ, bằng 108,3% dự toán địa phương. Thực hiện cắt giảm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho các nhiệm vụ cấp bách; tăng cường chi đầu tư phát triển; đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và chi hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng theo quy định, không để xảy ra tình trạng nợ lương, chậm chi trả cho các đối tượng chính sách an sinh xã hội.

Dự kiến đến hết năm 2021, có 104/111 xã (chiếm 93,7%) đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt trên 18,6 tiêu chí/xã. Có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Đơn Dương, Đức Trọng và Đạ Tẻh), 2 thành phố (Đà Lạt, Bảo Lộc) hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước đến cuối năm 2021 còn 1,12%, giảm 0,2% so với năm 2020; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 3,08%, giảm 0,5% so cùng kỳ. An ninh chính trị được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng và nhận được sự đồng thuận của Nhân dân.

Riêng về công tác phòng chống dịch bệnh, tính đến ngày 24/11, tỉnh Lâm Đồng thuộc khu vực nguy cơ trung bình (vùng vàng) với Covid-19. Cụ thể, 3 huyện: Đức Trọng, Đơn Dương, Đạ Tẻh thuộc khu vực nguy cơ cao (vùng cam); 8 huyện, thành phố thuộc khu vực nguy cơ trung bình (vùng vàng) và huyện Cát Tiên thuộc khu vực bình thường mới (vùng xanh). Nguyên nhân dịch bệnh gia tăng, lan rộng trên địa bàn tỉnh chủ yếu do người dân từ các tỉnh, thành phố vùng dịch đến Lâm Đồng làm phát tán mầm bệnh. Lâm Đồng đã thiết lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 đáp ứng các tình huống dịch trong tình hình mới, thống nhất áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19. Đồng thời, thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng, sẵn sàng tiếp nhận điều trị F0 tại nhà khi cần thiết.

Toàn cảnh hội nghị

Nhân lực y tế tham gia phòng chống dịch 5.305 người. Đã bố trí 1.625 giường bệnh, có thể đáp ứng nhu cầu ô xy trong 3 ngày cho tình huống dịch 3.000 ca mắc cùng 1 thời điểm. Tỷ lệ người dân được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin đạt 70,7%, số người được tiêm 2 mũi vắc xin đạt 59%. Trong đó, người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm 1 mũi vắc xin đạt 99,08%, 2 mũi đạt 84,4%. Lâm Đồng đang tiến hành tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-18 tuổi.

Về thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng đã bám sát kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các mặt công tác. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn; bảo vệ an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các đơn vị chủ động khắc phục khó khăn do dịch bệnh để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Công tác đảng, công tác chính trị được đảm bảo. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và hoạt động thường xuyên của lực lượng vũ trang tỉnh. Tích cực tăng gia sản xuất, bảo vệ rừng, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Việc thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương là cơ sở quan trọng để đảm bảo sự ổn định, đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Những nhiệm vụ liên quan đến quân sự, quốc phòng do Bộ tư lệnh Quân khu 7 đặt ra và những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Lâm Đồng đã được nêu rõ tại buổi làm việc. Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 và Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thống nhất để tiếp tục chỉ đạo, phối hợp tìm giải pháp thực hiện tốt trong thời gian tới.

NGỌC NGÀ