Cát Tiên: Phát động thi đua đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 gắn với phục hồi phát triển kinh tế

(LĐ online) - Ngày 1/11, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên cho biết: Đơn vị vừa ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Cán bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Cát Tiên đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 gắn với phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội”.

Huyện Cát Tiên phấn đấu dến hết năm 2021 xã Đức Phổ đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

Kế hoạch đã đề ra các nội dung của phong trào thi đua là triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, huy động các nguồn lực trong và ngoài huyện, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặc, đẩy lùi, không để dịch phát sinh, bùng phát trong cộng đồng; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.

Trong đó, huy động mọi nguồn lực vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19; triển khai nhanh chóng chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 theo kế hoạch. Qua đó, phấn đấu đến hết năm 2021, có 92% số người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện được tiêm vắc xin phòng chống Covid-19.

Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp gắn với huy động các nguồn lực để ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân. Nhất là sáng kiến, giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; triển khai chương trình trọng tâm phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng hàng hóa, xây dựng và triển khai các đề án, kế hoạch chuyên đề trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021 - 2025. Từ đó phấn đấu dến hết năm 2021, huyện Cát Tiên có thêm từ 2 - 3 sản phẩm nông sản được truy xuất nguồn gốc, 10 - 15% diện tích tham gia chuỗi liên kết, trên 25% diện tích ứng dụng công nghệ cao; duy trì 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 02 xã tiệm cận tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xã Đức Phổ đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; duy trì và nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới và được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 35,4 tỷ đồng, trong đó thuế, phí đạt 22,85 tỷ đồng…

Thi đua đảm bảo an toàn trường học, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chương trình giáo dục, đào tạo trong điều kiện dịch bệnh; đầy mạnh thực hiện “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, linh hoạt trong tổ chức hình thực dạy và học phù hợp với tình hình, diện biến của dịch bệnh; đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo; có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, người yếu thế trong xã hội và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực hỗ trợ cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn trong đại dịch; kịp thời hỗ trợ sinh viên, người lao động trong huyện trở lại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác để làm việc, học tập.

Thi đua giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động gắn với xử lý nghiêm, kịp thời các đối tượng làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng.

Chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác; thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ và trong phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước và các của các cấp phát động triển khai.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của Nhân dân. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thi đua đồng hành cùng UBND huyện và các ngành, địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch thì tiếp tục thi đua, thể hiện ý chí “chân cứng đá mềm”, nhiệt huyết, tận tâm với công việc, đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, cùng đồng lòng, đoàn kết, bản lĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua vừa chống dịch, vừa duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh theo phương châm “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”…

Với tinh thần “Càng khó khăn càng phải thi đua”, UBND huyện Cát Tiên kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân các dân tộc trong toàn huyện tích cực, đoàn kết, đồng thuận hưởng ứng, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt này với nội dung thi đua thiết thực, phù hợp, qua đó góp phần cùng với tỉnh Lâm Đông và cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất, để bảo vệ sức khỏe, ổn định đời sống Nhân dân.

HOÀNG SA