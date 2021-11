Đức Trọng: Triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022

(LĐ online) - Ngày 12/11, đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2021, mặc dù gặp không ít khó do dịch Covid-19, nhưng tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Đức Trọng vẫn cơ bản ổn định, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Cụ thể, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Đức Trọng trong năm 2021: Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ước thực hiện 7.380 tỷ đồng, đạt 100,23% so với kế hoạch, tăng 5,79% so cùng kỳ; ngành công nghiệp tính chung đạt khoảng 4.245 tỷ đồng, đạt 100,54% kế hoạch, tăng 8,35% so cùng kỳ; ngành xây dựng ước thực hiện 4.320 tỷ đồng, đạt 100,16% kế hoạch, tăng 6,67% so cùng kỳ; ngành thương mại - dịch vụ ước thực hiện 5.820 tỷ đồng, đạt 99,05% kế hoạch và tăng 6,53% so cùng kỳ. Về cơ cấu kinh tế: Ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm tỉ trọng 30,1%; ngành công nghiệp và xây dựng chiếm tỉ trọng 34,41%; ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng 35,49%.

Cũng trong năm 2021, thu ngân sách nhà nước do huyện quản lý trên địa bàn ước thực hiện là 562.500 triệu đồng, đạt 104,7% dự toán giao và bằng 106,6% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 89 triệu USD, đạt 93,4% kế hoạch năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện theo chuẩn nghèo đa chiều còn dưới 0,5%; trong đó, hộ nghèo DTTS còn dưới 1,1%, đạt kế hoạch đề ra...

Để đạt được kết quả trên, trong năm qua, công tác phòng chống dịch Covid-19 đã được các ngành, các cấp chủ động tổ chức, triển khai linh hoạt, ưu tiên đảm bảo an toàn sức khỏe của Nhân dân và cộng đồng. Các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 được triển khai kịp thời; tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi nền kinh tế địa phương và đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân dần trở lại tình trạng bình thường mới.

Hội nghị cũng xác định năm 2022, Đức Trọng tiếp tục kiên trì, chủ động và có các giải pháp cụ thể trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy tinh thần tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hiệu quả trong hành động, khắc phục những tồn tại, hạn chế và phấn đấu đạt mức cao nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đề ra.

N.MINH