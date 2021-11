Kỳ họp thứ ba của Hội Đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

• Bầu bổ sung Ủy viên UBND đối với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Huỳnh Minh Hải

(LĐ online) - Sáng ngày 5/11, Kỳ họp thứ ba - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa X được tổ chức nhằm xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền để đảm bảo kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Kỳ họp dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’ Mák, Tôn Thiện Đồng. Kỳ họp có sự tham dự của đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình, dự án mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, HĐND tỉnh tiến hành kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định về: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021; Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương; Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; Không thu học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập và học viên tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Chủ tọa điều hành kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong 10 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư với biến chủng mới, lây lan rất nhanh và nguy hiểm hơn, diễn biến rất phức tạp, khó lường, khó kiểm soát, trong đó đặc biệt nghiêm trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn; kim ngạch xuất nhập khẩu giảm so với cùng kỳ; công tác thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư chưa đạt kế hoạch đề ra. Việc làm, đời sống người lao động bị ảnh hưởng rất nặng nề, đã làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về tâm lý, tâm trạng xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Trước những khó khăn, thách thức do dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nhanh chóng có những chỉ đạo sát sao, quyết liệt; Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; các cấp, các ngành đã chỉ đạo, điều hành linh hoạt và sát với tình hình thực tế; các giải pháp phòng, chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, từ đó đã từng bước kiềm chế, kiểm soát được dịch bệnh, với mục tiêu chăm lo, bảo vệ sức khoẻ của người dân là trên hết, trước hết; đồng thời cùng với sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cộng đồng các doanh nghiệp, toàn thể Nhân dân và cử tri trong tỉnh nên kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng tốt; tập trung quyết liệt công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời chuyển đổi cơ cấu diện tích cây trồng để đáp ứng nhu cầu thị trường, không để đứt gãy chuỗi cung ứng; sản xuất công nghiệp phát triển ổn định; hoạt động giao thông vận tải đảm bảo vận chuyển hàng hóa cung ứng sản phẩm nông nghiệp cho các vùng có dịch phải thực hiện giãn cách xã hội; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; các chính sách an sinh xã hội đối với người có công, người nghèo, người lao động mất việc làm được đảm bảo, hỗ trợ kịp thời. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận và quyết định để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành báo cáo tờ trình thông qua tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Huỳnh Minh Hải với kết quả đạt tỷ lệ 98,46%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp thông qua tờ trình về công tác nhân sự theo quy định

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội về các tờ trình tại kỳ họp, đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua 08 dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100% đại biểu thống nhất.

Các đại biểu HĐND tỉnh khóa X biểu quyết thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận khái quát: Với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và dân chủ, Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Khóa X đã hoàn thành chương trình đề ra. Tại kỳ họp này HĐND tỉnh xem xét, thống nhất 100% biểu quyết thông qua 08 nghị quyết theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Đồng thời nhấn mạnh, sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư các dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đề nghị Các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý, điều hành, đề ra nhiều giải pháp, chương trình hành động cụ thể, quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 2563 ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; tập trung huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nỗ lực cao nhất để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh; coi kiểm soát dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để ổn định đời sống Nhân dân, đảm bảo phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị của địa phương. Tiếp tục triển khai kịp thời, đồng bộ các chính sách, giải pháp hỗ trợ người có công, các đối tượng yếu thế, người lao động, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh để sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Các đại biểu là lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu bầu cử chức danh ủy viên UBND tỉnh khóa X đối với đồng chí Huỳnh Minh Hải - Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông

Nhân dịp này, thay mặt HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ cán bộ ngành y tế, các chiến sĩ quân đội, công an, các đội hình thanh niên tình nguyện, các lực lượng chức năng, các tổ chức, cá nhân, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; cảm ơn toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh đã cảm thông, chia sẻ và luôn đồng hành với địa phương trong thời gian qua. HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ; các tổ chức chính trị, các hội đoàn thể và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, năng động sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua sản xuất, vượt qua thách thức, cùng các cấp chính quyền thực hiện “mục tiêu kép” vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Huỳnh Minh Hải - Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông trúng cử ủy viên UBND khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

NGUYỆT THU