Ngày 12/11, Thủ tướng sẽ phát biểu làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Ngày 12/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Thủ tướng Chính phủ sẽ phát biểu làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Sau khi Thủ tướng trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, theo dõi.

Vào phiên họp buổi chiều, từ 14 giờ - 15 giờ 30, Quốc hội họp riêng.

Từ 15 giờ 50, Quốc hội biểu quyết thông qua các Luật, Nghị quyết sau: Nghị quyết cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Nghị quyết về tổ chức phiên toà trực tuyến; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trước đó, ngày 11/11, Quốc hội tiếp tục nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ 2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19, nhất là đợt dịch bùng phát lần thứ 4 đã tác động nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống của người dân, doanh nghiệp, vì vậy, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các thành viên Chính phủ đã làm rõ một số nội dung:

Tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân và có giải pháp tổng thể để phục hồi, phát triển thị trường lao động trong cả nước, chú trọng giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động tại các vùng kinh tế trọng điểm và giải quyết việc làm, sinh kế cho người lao động ở các tỉnh, thành khác trong cả nước khi người lao động đã trở về quê.

Tiếp tục đẩy nhanh triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ lao động và người lao động, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi tiêu cực, trục lợi chính sách; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các gói hỗ trợ thiết thực, khả thi đặt trong tổng thể chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong và hậu đại dịch COVID-19.

Tăng cường công tác bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là bảo trợ xã hội đối với trẻ em mồ côi do dịch COVID-19, tuyệt đối không để các em bị bỏ rơi, không nơi nương tựa; tiếp tục tăng cường phòng, chống xâm hại trẻ em.

Nâng cao trách nhiệm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác trợ giúp xã hội, công tác thiện nguyện và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân nếu có sai phạm và có tiêu cực trong lĩnh vực này; đồng thời tiếp tục hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần quan tâm giải quyết những vấn đề quan trọng, bức xúc như: Đổi mới hệ thống giáo dục nghề nghiệp, chính sách xã hội hóa về bảo trợ xã hội; tình trạng người lao động bán sổ bảo hiểm xã hội; chính sách tiền lương đối với những nhóm đối tượng có mức lương thấp và nghỉ hưu trước năm 1995; triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đặt trong bối cảnh tác động nặng nề của dịch COVID-19.

Nghiên cứu tổng thể việc sắp xếp, phân bổ lại dân cư và lao động trong phạm vi cả nước, gắn với xây dựng đảm bảo nhà ở, cơ sở vật chất, các thiết chế y tế, giáo dục văn hóa cho người lao động nhằm phát triển thị trường lao động bền vững; tiếp tục củng cố quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có liên quan tổ chức tốt Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh do đại dịch bằng hình thức trực tuyến.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn về nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung chất vấn về việc bảo đảm chất lượng dạy và học, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trong điều kiện dịch COVID-19; công tác dạy và học trực tuyến bảo đảm hiệu quả, công bằng trong việc tiếp cận các điều kiện giáo dục, học tập giữa học sinh các vùng miền, đặc biệt đánh giá chất lượng học trực tuyến của học sinh không có thiết bị công nghệ thông tin; về giáo dục kỹ năng trong đào tạo trực tuyến; về việc đưa học sinh “vùng xanh” quay trở lại trường học; việc giảm tải chương trình học; việc thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa thành thị và nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; về giải pháp nâng cao chất lượng sách giáo khoa; về việc giảng dạy môn Ngữ văn, môn Lịch sử; về việc đưa ứng xử trên mạng xã hội vào môn học Giáo dục công dân; các giải pháp khắc phục tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm; vấn đề dạy thêm, học thêm, đổi mới phương pháp dạy học, thi cử; về phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; về tình trạng thiếu giáo viên ngoại ngữ, tin học ở vùng sâu, vùng xa; về việc nâng tỷ lệ trẻ em 3 tuổi tới trường mầm non; về chăm lo đời sống cho giáo viên; việc phối hợp giữa ngành Giáo dục và Y tế trong mở mã ngành đào tạo về sức khỏe; về đổi mới thi cử, tự chủ đại học và nguy cơ “tái mù chữ” của học sinh vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa; về sự chậm trễ của dự án Làng Đại học Đà Nẵng…

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tiếp tục trả lời chất vấn. Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Sau đó, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và nhấn mạnh: thời gian qua ngành giáo dục chịu tác động, ảnh hưởng tiêu cực nhiều nhất của đại dịch COVID-19. Dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc dạy và học mà còn có thể làm chậm tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 19 của Đảng. Các vị ĐBQH yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phân tích, đánh giá kỹ hơn, sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn về những ảnh hưởng, tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành thích ứng trong tình hình mới; sớm xây dựng và thực thi Chương trình tổng thể thích ứng linh hoạt, kiểm soát an toàn và hiệu quả với dịch bệnh COVID-19; giảm tải chương trình sách giáo khoa cho học sinh, đảm bảo điều kiện vật chất, trang thiết bị phù hợp cho dạy và học trực tuyến; đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các địa phương để nghiên cứu và sớm triển khai chương trình tiêm chủng vắc xin; bảo đảm công tác an toàn trường học, y tế học đường để học sinh, sinh viên có thể trở lại trường học; tăng cường phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước trong đào tạo, tổ chức thi và công tác tuyển sinh; thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và việc thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa thành thị và nông thôn; tiếp tục rà soát, đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp, nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 19 của Trung ương và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị gắn với đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách người lao động, người sử dụng lao động trong cả đơn vị sự nghiệp công lập và sự nghiệp ngoài công lập do tác động bởi đại dịch COVID-19…

Sau đó, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng về nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung chất vấn về những nội dung sau: các chính sách và giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế trong tình hình mới; các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; giải pháp ưu tiên đầu tư phát triển các vùng đang khó khăn; 5 nhóm giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế đất nước sau dịch COVID-19, đặc biệt các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp như dòng tiền cho vay và hoãn thu các loại thuế, phí; giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA và các dự án trọng điểm quốc gia; tiến độ thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển; trách nhiệm quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc sử dụng vốn vay đầu tư phát triển, đặc biệt là sử dụng vốn ODA; kinh nghiệm quốc tế trong triển khai các gói hỗ trợ và việc thực hiện ở Việt Nam; tiến độ triển khai tuyến đường cao tốc nối Tuyên Quang - Hà Giang; xây dựng chỉ tiêu GDP; về việc chậm phê duyệt quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long; tình hình phê duyệt, giải ngân nguồn vốn giúp Đồng bằng sông Cửu Long chống biến đổi khí hậu; giải pháp tháo gỡ vấn đề giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch; về tình trạng người nước ngoài núp bóng mua và chuyển nhượng quyền sử dụng đất…

(Theo Baotintuc.vn)