Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

(LĐ online) - Ngày 22/11, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng có văn bản yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy; các Đảng ủy trực thuộc về việc triển khai nội dung thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại địa bàn Phường 1, TP Đà Lạt

Theo nhận định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng, hiện nay tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh; số ca nhiễm mới không ngừng tăng lên, đặc biệt xuất hiện nhiều ổ dịch mới trong cộng đồng. Tính đến sáng ngày 22/11, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.983 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đang điều trị 1.367 ca, tử vong 7 ca. Để nhanh chóng khống chế dịch bệnh trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Các cấp ủy Đảng tiếp tục chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19; các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế.

Tiếp tục đặt sức khoẻ, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; phát huy vai trò người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch. Thực hiện giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với lộ trình từng bước, chặt chẽ, phù hợp, khả thi; vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Xác định việc phòng chống dịch là chiến lược, thường xuyên, lâu dài; tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly, điều trị là điều kiện tiên quyết; tiếp tục thực hiện yêu cầu 5K, đề cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch Covid-19.

Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phòng chống dịch và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt hơn nữa công tác dự báo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện; phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cơ sở; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch.

Chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân và phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn quản lý.

Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và tổ chức lộ trình thích ứng an toàn trên cơ sở độ bao phủ vắc xin, năng lực đáp ứng của hệ thống y tế và diễn biến dịch tại địa phương; từng bước nới lỏng các yêu cầu phòng chống dịch với lộ trình cụ thể, khả thi để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm kiểm soát dịch bệnh. Tập trung đầu tư, từng bước hiện đại hoá, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, trạm y tế lưu động.

Bảo đảm an ninh y tế, chú trọng thúc đẩy nghiên cứu y sinh học, phát triển công nghiệp dược, sinh phẩm, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế để chủ động trong phòng chống dịch, kể cả đối với các loại dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi. Chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo nhân lực cho hệ thống y tế đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch; nghiên cứu chính sách đặc thù, đãi ngộ đối với lực lượng y tế, lực lượng tuyến đầu có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống dịch. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tham nhũng tiêu cực trong phòng chống dịch.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận, niềm tin xã hội; nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác, chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

C.THÀNH