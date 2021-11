Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự ''Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc'' tại Lạc Dương

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021), đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Thôn 1, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương. Cùng tham dự có đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Dương và lãnh đạo xã Đạ Sar.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương trao tặng bức ảnh chân dung Bác Hồ và Bác Tôn và tiền cho cán bộ và Nhân dân Thôn 1

Dịp này, bà con Nhân dân Thôn 1, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương đã ôn lại truyền thống 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; báo cáo kết quả thực hiện mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu” năm 2021 trên địa bàn.

Thôn 1 hiện có 361 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm 90%. Các chương trình đầu tư của Nhà nước được phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn. Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của thôn tiếp tục phát triển, hàng năm hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị đều đạt và vượt so với Nghị quyết của Đảng ủy xã đề ra. Tỷ lệ người có việc làm trên tổng số người trong độ tuổi lao động đạt 61,5%. Hiện trên địa bàn thôn có 1 Tổ hợp tác sản xuất rau, hoa, cây dược liệu Atiso. Ngoài ra có 76 hộ dân tham gia Tổ hợp tác liên kết tiêu thụ Atiso của Hội LHPN xã.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai có hiệu quả, thu hút đông đảo bà con Nhân dân tham gia. Hiện nay Thôn 1 thành lập 1 Tổ Nhân dân tự quản về an ninh, trật tự.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương trao bằng công nhận khu dân cư kiểu mẫu, bằng khen và số tiền 3 triệu đồng cho cán bộ và Nhân dân Thôn 1

Đến dự và chung vui cùng bà con Thôn 1, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng cán bộ và Nhân dân Thôn 1, xã Đạ Sar đã cố gắng nỗ lực xây dựng hoàn thành khu dân cư kiểu mẫu. Đây là khu dân cư duy nhất của huyện Lạc Dương được công nhận khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2021 và cũng là 1 trong 9 khu dân cư kiểu mẫu tiêu biểu trong toàn tỉnh được chọn để lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng và tặng quà nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Bên cạnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ và Nhân dân Thôn 1 đạt được trong thời gian qua, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, cán bộ và Nhân dân Thôn 1 phấn đấu giữ vững danh hiệu khu dân cư kiểu mẫu tiêu biểu; tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đặc biệt thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Phát biểu tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” Thôn 1, xã Đạ Sar, đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương mong muốn bà con Thôn 1 tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K để phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, kịp thời phát hiện những trường hợp từ nơi khác tới…

Dịp này, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao tặng cho cán bộ và Nhân dân Thôn 1 bức ảnh chân dung Bác Hồ và Bác Tôn – biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và số tiền 10 triệu đồng. Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao bằng công nhận khu dân cư kiểu mẫu, bằng khen và số tiền 3 triệu đồng cho cán bộ và Nhân dân Thôn 1. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương Phạm Triều cũng trao tặng cho cán bộ và Nhân dân Thôn 1 số tiền 2 triệu đồng.

TUẤN HƯƠNG