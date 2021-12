Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

(LĐ online) - Chiều 10/12, Đoàn công tác số 3 của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về một số nội dung công tác tuyên giáo năm 2021 và những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương có các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2021 của Tỉnh ủy Lâm Đồng. Theo đó, Tỉnh ủy đã ban hành các Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức cổ động trực quan. Đồng thời, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền học tập và tổ chức thực hiện các Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 15/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Qua đó, công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện kịp thời và nghiêm túc.

Về công tác triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khoá, hiện nay, 100% các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh được học tập và quán triệt Kết luận 01-KL/TW trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tất cả các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó có những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bám sát định hướng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành các văn bản hướng dẫn, tài liệu, đề cương tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm về các sự kiện chính trị quan trọng trong nước (đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026) và quốc tế, các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ động nắm tình hình dư luận xã hội. Tăng cường chỉ đạo, định hướng thông tin trên mạng internet và các loại hình truyền thông khác; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; ký kết kế hoạch hợp tác tuyên truyền giữa Tạp chí Cộng sản với Tỉnh ủy Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2025…

Công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong thời gian qua đã tạo sự thống nhất, đồng thuận về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng dương; lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch (đến hết năm 2021 sẽ đạt khoảng 10.620 tỷ, đặc biệt thuế, phí sẽ tăng khoảng 114,4% dự toán địa phương). An sinh xã hội, thực hiện chính sách cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả; quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; có chính sách, phương án phù hợp hỗ trợ giáo viên, học sinh, sinh viên trong dạy và học trực tuyến. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đạt kết quả khá tốt (đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 1,02%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc còn 3,08%). An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; đặc biệt đã chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Vụ chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện một số sở, ngành tỉnh Lâm Đồng đã trao đổi, thảo luận về những nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo như: công tác thông tin, định hướng của Ban Tuyên giáo; công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tiêm chủng vắc xin; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn các thông tin xấu độc; công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí địa phương; ứng dụng phát triển, đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ; công tác hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; triển khai kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua để có những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đối với công tác tuyên giáo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới Lâm Đồng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các bài viết, bài nói chuyện của Tổng Bí thư, tạo thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác nắm bắt dư luận tạo được đồng thuận xã hội và sự ủng hộ của người dân; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, kịp thời và hiệu quả trong công tác định hướng, tuyên truyền; phát huy vai trò của cơ quan báo Đảng để xứng đáng là lực lượng chủ công trên mặt trận báo chí truyền thông; chủ động trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… Đối với kiến nghị của các sở, ngành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các Vụ chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, định hướng kịp thời. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ đồng hành nhằm hỗ trợ, hợp tác, phối hợp để Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng lãnh đạo, chỉ đạo công tác trên các lĩnh vực của tỉnh; đồng hành trong việc lan tỏa, quảng bá thế mạnh của Đà Lạt – Lâm Đồng cũng như đấu tranh với các thông tin không chính xác của báo chí về địa phương…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: những chia sẻ, định hướng trong công tác tuyên giáo của Đoàn sẽ góp phần giúp Tỉnh ủy thực hiện tốt hơn công tác tuyên giáo, tuyên truyền trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần đồng bộ trong các hoạt động, đẩy mạnh công tác định hướng, tuyên truyền, nhất là an sinh xã hội, an dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Qua đó, tạo được niềm tin và đồng thuận của người dân, tạo sự thống nhất chung trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo.

TUẤN HƯƠNG