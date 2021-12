Bảo đảm quốc phòng địa phương là nền tảng phát triển kinh tế, xã hội bền vững

Đó là khẳng định của đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương (QPĐP) và công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2021. Theo người đứng đầu UBND tỉnh, khi an ninh - chính trị được giữ vững, người dân có điều kiện tập trung lao động sản xuất, ổn định đời sống; kinh tế - xã hội cũng từ đó được phát triển.

Xây dựng lực lượng tinh nhuệ nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác quốc phòng, trong năm 2021, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của Tỉnh ủy về quốc phòng tới đông đảo quần chúng nhân dân nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng. Theo đó, ngoài nguồn ngân sách bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng hằng năm, địa phương đã huy động tốt mọi nguồn lực từ Nhân dân để xây dựng nền quốc phòng. Coi trọng tính toàn diện, tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp nhằm xây dựng khu vực phòng thủ toàn diện về mọi mặt. Các vấn đề về khoa học và công nghệ, động viên quốc phòng, đối ngoại quốc phòng là những nội dung thường xuyên được thực hiện nhằm đảm bảo các tiềm lực quốc phòng.

Thực hiện Nghị định số 02 ngày 2/1/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự, UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung này. Theo đó, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được địa phương, các ngành, các cấp chủ động tổ chức triển khai linh hoạt, phù hợp với diễn biến tình hình; chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc men, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch, tiêm vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tỉnh đã xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô 300 - 500 giường đưa vào hoạt động điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống dịch; lập 75 chốt kiểm soát dịch; 134 khu cách ly tập trung; 2.313 tổ COVID cộng đồng… là những thành quả có được từ việc xây dựng khu vực phòng thủ dân sự. Riêng trong đợt dịch lần thứ 4, đã có 2.481 đồng chí thuộc lực lượng vũ trang tỉnh tham gia làm nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp khẳng định: Năm 2021, tổng sản phẩm trong nước (theo giá so sánh 2010) tăng 3,1 - 3,7%; đến ngày 7/12/2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 10.620 tỷ đồng (đạt 114,2% dự toán địa phương), tăng 12,7% so với cùng kỳ 2020. Đó là tiềm lực kinh tế của Lâm Đồng trong thực hiện nhiệm vụ QPĐP. Việc kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng trên địa bàn tỉnh đã từng bước phát huy hiệu quả, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với yêu cầu củng cố quốc phòng, an ninh; phát triển ngành, lĩnh vực bảo đảm cho hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại chỗ, đồng thời có phương án sơ tán khi có tình huống về quốc phòng…

Về tiềm lực quân sự, an ninh - vấn đề mấu chốt trong thực hiện nhiệm vụ QPĐP, Đại tá Vy Thanh Minh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh nhấn mạnh: Lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng phát triển khả năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu. Đảm bảo vũ khí trang thiết bị trong thực hiện các nhiệm vụ. Hiện nay, tổ chức, biên chế bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, sắp xếp lực lượng dự bị động viên bảo đảm đúng quy định và đủ chỉ tiêu được giao; giao quân đạt 100% chỉ tiêu được giao, tỷ lệ đảng viên vượt 1,6%; tuyển sinh quân sự đạt 26,64% (tăng 1,28% so với năm 2020). Kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2021 được các đơn vị đảm bảo...

Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ QPĐP tại Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm - Phó Tư lệnh Quân khu 7 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đạt được. Căn cứ tình hình, những khó khăn hiện tại và những dự báo tình hình trong thời gian tới, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục tham mưu, phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm quản lý, nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Thường xuyên quan tâm, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tiếng dân tộc cũng như bố trí quản lý đồ đạc, vũ khí trang bị khoa học, gọn gàng, ngăn nắp cho lực lượng dân quân ở các xã, thị trấn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển quân, đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao. Chú trọng, sát sao hơn trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không chủ quan, đặc biệt khi thực hiện nhiệm vụ, tiếp xúc với Nhân dân...

Những nhiệm vụ đặt ra trong vấn đề QPĐP đã được lãnh đạo tỉnh xác định cho Bộ CHQS tỉnh cũng như các địa phương để tập trung thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo sự ổn định, đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

NGỌC NGÀ