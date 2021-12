Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp làm việc với huyện Bảo Lâm

(LĐ online) - Ngày 23/12, đồng chí Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bảo Lâm nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng, gồm: Quản lý đất đai, xây dựng, quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng, tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và công tác phòng chống dịch Covid-19. Cùng dự buổi làm việc còn có đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trước khi làm việc với huyện Bảo Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế một số khu vực để xảy ra các tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn 2 xã Lộc Quảng và B’Lá; đồng thời, kiểm tra công tác trồng rừng phân tán trên địa bàn xã B’Lá.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Nhi – Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2021. Riêng công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn, thời gian qua địa phương đã để xảy ra những sai phạm, tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý, xử lý các vấn đề phát sinh. Trong đó, tập trung vào các vụ việc hiến đất mở đường sai quy định và tình trạng xây dựng các dự án bất động sản không phép xảy ra tại một số địa phương như Lộc Tân, Lộc Quảng, B’Lá và Lộc An...

Đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã phân tích, đánh giá và có những chỉ đạo, đóng góp quan trọng để huyện Bảo Lâm khắc phục các khó khăn, tồn tại, vướng mắc trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, chú trọng công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng và công tác phòng chống dịch Covid-19. Từ đó, có những kế hoạch, giải pháp quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, có nhiều điểm sáng quan trọng như kết quả thu ngân sách Nhà nước; tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn; công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai đồng bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch hiệu quả để bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân. Cùng với đó, công tác quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn huyện Bảo Lâm đạt được nhiều kết quả đáng biểu dương thể hiện sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng hành, ủng hộ của Nhân dân.

Đồng chí Trần Văn Hiệp nhấn mạnh, trước những tồn tại, vướng mắc đã xảy ra trên lĩnh vực đất đai, xây dựng là không thể phủ nhận và trách nhiệm thuộc về vai trò chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu địa phương; cùng với đó, là trách nhiệm của một số sở, ngành liên quan. Vì vậy, huyện Bảo Lâm phải phối hợp với các sở, ngành của tỉnh xử lý dứt điểm các sai phạm, tồn tại theo đúng quy định của pháp luật. Việc kiểm tra, xử lý phải đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật, tránh trường hợp bao che, nới lỏng gây bức xúc trong dư luận. Đối với những dự án đủ điều kiện chuyển đổi phải đảm bảo nghĩa vụ tài chính (nộp thuế, phí) với Nhà nước. Đối với hoạt động san gạt đất nông nghiệp, huyện Bảo Lâm cần phối hợp với các sở, ngành đề xuất phương án và kiến nghị UBND tỉnh cấp phép các vị trí phù hợp để đảm bảo cảnh quan và tránh lãng phí, thất thoát tài nguyên đất.

Đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, Bảo Lâm là một trong những địa phương có diện tích rừng, đất lâm nghiệp lớn của tỉnh. Vì vậy, địa phương phải tập trung quán triệt, chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật bảo vệ rừng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Đối với công tác trồng rừng phải được triển khai nhanh chóng, đảm bảo chất lượng cây giống theo đúng quy định tránh trường hợp “trồng cho có để đạt chỉ tiêu”.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Đảng bộ, chính quyền tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, cơ quan công an và các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội để người dân vui xuân, đón tết an toàn, hạnh phúc, đầm ấm. Tiếp tục có sự quan tâm, tạo sinh kế tổ chức sản xuất, tạo công ăn việc làm, chăm lo đời sống cho Nhân dân, đặc biệt là người yếu thế, khó khăn trên địa bàn đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Đồng chí Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn xã B’Lá huyện Bảo Lâm

KHÁNH PHÚC