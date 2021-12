Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp làm việc với TP Đà Lạt

(LĐ online) - Chiều 17/12, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với TP Đà Lạt về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và tiến độ thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án, công trình trên địa bàn năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kết luận tại buổi làm việc

Cùng đi với đoàn có lãnh đạo các sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giao thông Vận Tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Thương binh và Xã hội; Công thương, Xây dựng, Văn hoá Thể thao và Du lịch. Về phía TP Đà Lạt có Bí thư Thành ủy Đà Lạt Trần Duy Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San cùng các phó chủ tịch, lãnh đạo các phòng ban đơn vị, lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, trong năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng khá nặng đến lĩnh vực du lịch của Đà Lạt. Đến nay, trên địa bàn TP đã thu hút gần 1,9 triệu lượt khách, đạt 47,5% kế hoạch (KH) và giảm 47,3% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 14.000 tỷ đồng bằng 95% so với KH và bằng 109% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 84,44 triệu USD bằng 81,2% so KH và bằng 103,34% so cùng kỳ.

Bí thư Thành uỷ Đà Lạt Trần Duy Hùng phát biểu kiến nghị một số nội dung với UBND tỉnh

Về các chỉ tiêu về xã hội, trong năm 2021, tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc đạt 100% theo kế hoạch. Tiếp tục duy trì công tác giảm nghèo, không còn hộ nghèo. Riêng về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được triển khai linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Tới ngày 15/12, tổng số mũi vắc xin đã tiêm cho người dân toàn thành phố 418.205 mũi. Thành phố hỗ trợ kịp thời, đúng quy định các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay đã chi 70,2 tỷ đồng/43.456 đối tượng, hộ gia đình, hộ kinh doanh.

Các mặt công tác về môi trường đạt kế hoạch đề ra. Trong năm 2021, Đà Lạt giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tới nay, có 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3/4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và được công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.

Riêng về vốn đầu tư công năm 2021, thành phố được giao sau khi điều chỉnh, bổ sung trên 663 tỷ đồng, bao gồm vốn do tỉnh quản lý và phân bổ 486 tỷ đồng, vốn do thành phố quản lý và phân bổ 177 tỷ đồng. Đến ngày 16/12, TP Đà Lạt đã giải ngân được 451 tỷ đồng, đạt hơn 68 % KH. Ước giải ngân đến 31/12/2021 đạt 609 tỷ đồng đạt 92% KH. Trong năm 2021, thành phố đã cải tạo, nâng cấp những nút giao thông trọng điểm, qua đó, khắc phục tình trạng kẹt xe, chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp, văn minh tại khu vực trung tâm thành phố; tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Trong kế hoạch đầu tư công năm 2022, TP Đà Lạt được bố trí 427 tỷ đồng để thực hiện 7 dự án chuyển tiếp, khởi công 9 công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, 1 công trình giáo dục, 5 công trình thuỷ lợi.

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San phát biểu tại buổi làm việc

Về tồn tại, hạn chế theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân cơ bản đạt tiến độ đề ra, tuy nhiên, vẫn còn một số công trình, dự án tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu. Đến thời điểm này, TP Đà Lạt còn 7/19 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là tiêu thụ hoa; ngành du lịch dịch vụ bị nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh. Công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng mặc dù quyết liệt xử lý vi phạm nhưng vẫn còn vi phạm xảy ra. Công tác quản lý bảo vệ rừng diễn biến phức tạp. Tiến độ xây dựng giá bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án đầu tư công và vốn ngoài ngân sách còn chậm…

Tại cuộc họp, đại diện các xã, phường, lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Đà Lạt cùng các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra những khó khăn để cùng nhau tháo gỡ, góp phần cùng Đà Lạt hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt được. Như về mặt y tế thành phố đang đẩy mạnh việc triển khai điều trị F0 tại nhà, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho các đối tượng chưa tiêm, nghiên cứu quỹ đất để xây dựng trung tâm y tế Đà Lạt đa chức năng. Tiếp tục giữ vững các tiêu chí giảm nghèo bền vững, phục hồi kinh tế du lịch trong giai đoạn thích ứng linh hoạt; xây dựng tuyến tránh, mở rộng các tuyến đường; tiếp tục xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng, bãi đậu xe ngầm, phát huy phương tiện vận tải công cộng…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhận định mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, nhưng nhìn chung tình hình kinh tế, xã hội của TP Đà Lạt vẫn phát triển ổn định. Người đứng đầu UBND tỉnh biểu dương những kết quả, thành tích đạt được của TP Đà Lạt trong công tác thu ngân sách, thúc đẩy đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các công trình thi công trọng điểm, công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý bảo vệ rừng có nhiều cố gắng...

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhấn mạnh TP Đà Lạt cần tập trung nỗ lực cho phòng chống dịch Covid-19, khẩn trương thực hiện tiêm vắc xin cho các đối tượng theo kế hoạch. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nông nghiệp hữu cơ, thông minh trong điều kiện ứng phó biến đổi khí hậu.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận góp ý với TP Đà Lạt về việc xây dựng trung tâm y tế đa chức năng TP Đà Lạt

Về vấn đề xử lý nhà kính, nhà lưới xây trên đất lâm nghiệp, TP Đà Lạt cũng như các huyện lân cận phải tập trung xử lý dứt điểm theo đúng kế hoạch đã đề ra, không gia hạn thời gian tháo nhà kính, nhà lưới.

Song song đó, tập trung quyết liệt công tác thu ngân sách, phấn đấu năm 2022 thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 2021. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, công trình cấp bách đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ. Ngoài ra, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn TP Đà Lạt, yêu cầu hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo TP Đà Lạt cần khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; tập trung các giải pháp để sớm khôi phục thị trường du lịch, tạo thuận lợi cho ngành du lịch phát triển thực sự trở thành ngành kinh tế động lực; tập trung điều chỉnh quy hoạch 704 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện công tác lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, các đồ án quy hoạch; rà soát, điều chỉnh quy hoạch đối với các khu vực dân cư đã ở ổn định nhiều năm tại các đô thị nhưng không nằm trong khu quy hoạch bố trí dân cư thì nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, hợp thức hóa để người dân ổn định chỗ ở, sửa sang, nâng cấp nhà ở.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý thành phố sớm lên pương án, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho Nhân dân trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội…

C.THÀNH