Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp làm việc với huyện Đạ Huoai

(LĐ online) - Chiều 24/12; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đạ Huoai nhằm đánh giá kết quả thực các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong năm 2021. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quý Mị - Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đơn vị, phòng ban của địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai Lưu Tiến Chính báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai Lưu Tiến Chinh đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2021. Đồng thời, nêu rõ các vấn đề mà địa phương còn vướng mắc trong việc thực hiện các công trình trọng điểm như việc xây dựng nhà văn hóa huyện, nỗ lực xóa đói giảm nghèo, bảo lưu truyền thống văn hóa của các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn, giải ngân nguồn vốn các dự án đầu tư công… Từ đó, đưa ra những kiến nghị để UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở, ban, ngành của tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ địa phương nhanh chóng khắc phục các tồn tại, vướng mắc trên các lĩnh vực.

Công an huyện Đạ Huoai báo cáo tình hình an ninh trật tự ở địa phương

Từ những đề xuất, kiến nghị của huyện Đạ Huoai, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã phân tích, đánh giá và có những đóng góp quan trọng để địa phương khắc phục các khó khăn, tồn tại, vướng mắc trên tất cả các lĩnh vực. Sau khi nghe Công an huyện Đạ Huoai báo cáo tình hình an ninh trật tự, đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ rõ những điểm cần khắc phục như việc ngăn chặn, đấu tranh với các đối tượng từ các địa phương khác đến địa bàn để thực hiện hành vi đánh bạc, đá gà, ma túy. Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội nêu lên các vấn đề như việc xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, xuất khẩu lao động, nhà ở cho các đối tượng chính sách, việc chi trả các gói an sinh xã hội…Từ đó, có những kế hoạch, giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.

Đồng chí Trần Văn Hiệp kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đạ Huoai trong năm 2021. Trong đó, có nhiều điểm quan trọng như kết quả thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, việc thực hiện các công trình trọng điểm, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện cửa ngõ. Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác xóa đói giảm nghèo bền vững khi cả huyện chỉ còn 72 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chỉ còn 48 hộ/toàn huyện.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Văn Hiệp cũng yêu cầu huyện Đạ Huoai cần phải tạo sinh kế, tăng thu nhập cho bà con đồng bào DTTS bằng cách phát triển du lịch cộng đồng, phát huy thế mạnh và tiềm năng có sẵn, nhất là các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp như cồng chiêng, ẩm thực...

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, huyện Đạ Huoai phải xem đây là nhiệm vụ then chốt để xây dựng khối đại đoàn kết tạo thành tiếng nói chung trong công tác chỉ đạo, điều hành để có những quyết sách đúng đắn, phù hợp hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đảng bộ huyện khóa IX đã đề ra. Đối với việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề phải sâu sát đến từng chi bộ.

ĐỨC TÚ